Родилась в рубашке: аргентинке удалось чудом избежать страшного ДТП на "зебре" (видео)

В Аргентине произошло серьезное ДТП на перекрестке. Два автомобиля столкнулись на большой скорости и чуть не снесли женщину, переходившую дорогу.

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Пешеход из аргентинского города Ла-Плата оказалась на волоске от смерти. Женщину чудом не сбили машины, столкнувшиеся в ДТП. Видео инцидента опубликовали на Youtube-канале сайта Carscoops.

Аргентинка переходила вечером дорогу и остановилась на разделительной полосе, так как загорелся красный свет для пешеходов. Внезапно на перекресток вылетели на большой скорости Jeep Renegade и Peugeot 206 и столкнулись.

Удар был такой силы, что автомобили срикошетили, и их откинуло в разные стороны. Jeep Renegade пролетел примерно в метре от женщины и врезался в автобус. Если бы кроссовер зацепил женщину, это могло закончиться тяжелыми травмами или даже гибелью.

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В обоих автомобилях сработали подушки безопасности. Водитель Jeep самостоятельно покинул авто, а вот водителю Peugeot пришлось оказывать помощь на месте ДТП. К слову, именно он и стал виновником аварии – аргентинец решил проскочить перекресток, хотя ему уже загорелся красный свет.

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