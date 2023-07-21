Народилася в сорочці: аргентинці вдалося дивом уникнути страшної ДТП на "зебрі" (відео)

В Аргентині сталася серйозна ДТП на перехресті. Два автомобілі зіткнулися на великій швидкості і ледь не знесли жінку, яка переходила дорогу.

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Пішохід з аргентинського міста Ла-Плата опинилася на волосині від смерті. Жінку дивом не збили машини, що зіткнулися в ДТП. Відео інциденту опублікували на Youtube-каналі сайту Carscoops.

Аргентинка переходила ввечері дорогу і зупинилася на розділовій смузі, оскільки загорілося червоне світло для пішоходів. Раптово на перехрестя вилетіли на великій швидкості Jeep Renegade і Peugeot 206 і зіткнулися.

Удар був такої сили, що автомобілі зрикошетили, і їх відкинуло в різні боки. Jeep Renegade пролетів приблизно за метр від жінки і врізався в автобус. Якби кросовер зачепив жінку, це могло закінчитися важкими травмами або навіть загибеллю.

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В обох автомобілях спрацювали подушки безпеки. Водій Jeep самостійно покинув авто, а ось водієві Peugeot довелося надавати допомогу на місці ДТП. До слова, саме він і став винуватцем аварії — аргентинець вирішив проскочити перехрестя, хоча йому вже загорілося червоне світло.

Раніше Фокус повідомляв, що на автофестивалі розбили відразу кілька дорогих суперкарів вартістю в мільйони доларів.

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