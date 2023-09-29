Культовая капсула времени: обнаружен раритетный Ford Mustang в идеальном состоянии (фото)

Ford Mustang Mach 1 является заряженной версией культового маслкара. Раритетный спорткар имеет отличное состояние и пробег 106 210 км.

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На аукционе Bring a Trailer выставили маслкар Ford Mustang Mach 1 1969 года выпуска. Раритетный автомобиль имеет превосходное состояние. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Этот Ford Mustang Mach 1 около 20 лет простоял в гараже. Затем автомобиль отреставрировали, заменив капот, крылья и двери. Теперь маслкар выглядит как новое авто.

Спорткар окрашен в темно-зеленый цвет Black Jade. Внешний вид дополняют декоративные полосы оранжевого цвета и спойлер на багажнике.

Маслкар окрашен в темно-зеленый цвет Фото: Bring a Trailer

Автомобиль получил 14-дюймовые колесные диски. Они обуты в шины Mastercraft Avenger G/T размерностью 225/70.

В интерьере установлены два спортивных передних сиденья и задний диван. В список оснащения входят стереосистема Custom Autosound Slidebar с поддержкой Bluetooth и обогреватель.

Спереди установлены спортивные сиденья Фото: Bring a Trailer

Под капотом расположен модернизированный 5,8-литровый атмосферный двигатель V8, который в заводской версии имеет мощность 250 л.с. и 481 Нм крутящего момента. Он работает в паре с трехступенчатой ​​​​автоматической коробкой передач.

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Торги за Ford Mustang Mach 1 заканчиваются уже через сутки. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 45 000 долларов.

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