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Задний привод и 800 сил: новейший Ford Mustang получил заряженную версию (фото)

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Фото: Ford | Ford Mustang FP800S имеет уникальное оформление экстерьера

Ford Mustang FP800S демонстрирует будущий пакет доработок для спорткара. В него входят нагнетатель Whipple, а также другие внутренние и внешние улучшения.

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На выставке SEMA 2023 представили концепт-кар Mustang FP800S на базе Ford Mustang седьмого поколения. Спорткар получил прибавку к мощности и уникальное оформление экстерьера. Об этом рассказали на сайте Car and Driver.

Ford Mustang FP800S пока изготовлен в единственном экземпляре для выставки, но позже пакет доработок станет для всех владельцев спорткара. Главной особенностью является новый нагнетатель Whipple, который дополнен улучшениями для воздушной и топливной систем.

Концепт-кар окрашен в синий цвет. Внешний вид дополняют декоративные полосы черного цвета и белые вставки на решетке радиатора. Колесные диски также окрашены в белый цвет.

Еще одним изменением является выхлопная система Borla Extreme с четырьмя выхлопными патрубками. Также спорткар стал ниже и получил аэродинамические элементы из углеродного волокна.

Ford Mustang FP800S Fullscreen
Сзади установлены четыре выхлопных патрубка
Фото: Ford

В интерьере установлены два спортивных сиденья с отделкой из белой кожи. На подголовниках есть логотип Ford Performance.

Ford Mustang FP800S Fullscreen
В интерьере разместили два спортивных сиденья
Фото: Ford

Ford Mustang FP800S оснащен 5,0-литровым компрессорным двигателем V8 мощностью 800 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее четырех секунд. Пакет доработок совместим с механической или автоматической КПП.

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