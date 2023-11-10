Ford відроджує знамениту спортивну модель 70-х: перші фото та подробиці

Новий Ford Capri з'явиться у 2024 році і стане електричним купе-кросовером. На вибір запропонують версії потужністю до 340 сил із запасом ходу понад 500 км.

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Ford готується відродити модель Capri. Культовий спорткар 70-х повернеться на ринок у новому образі — як електричний купе-кросовер. Нещодавно прототип моделі помітили під час випробувань у Німеччині. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Ford Capri закамуфльований, але видно, що він мало чим нагадує знаменитого предка і більше схожий на кросовер Peugeot 408 або BMW X2 другого покоління. У нього висока віконна лінія, злегка загострена "корма" і великий кут нахилу задніх стійок даху.

Електрокар побудують на платформі Volkswagen ID.4 Фото: carscoops.com

Очікується, що передня частина моделі буде витримана в дусі електрокросовера Ford Explorer. У цьому немає нічого дивного, адже дві моделі є спорідненими.

Як і Explorer, електромобіль Ford Capri буде побудований на платформі MEB, запозиченій у Volkswagen ID.4. По суті, це буде аналог купеподібного VW ID.5.

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Кросовер Ford Capri запропонують у 286-сильній задньопривідній і 340-сильній повнопривідній версіях. На вибір запропонують батареї ємністю 58 і 82 кВт∙год, а запас ходу в найбільш "далекобійній" версії перевищить 500 км. Зарядити електрокар на 80% можна буде за 30 хвилин.

На вибір запропонують версії потужністю до 340 к. с. Фото: carscoops.com

Новий Ford Capri мають офіційно представити через рік. На ринок модель вийде на початку 2025 року.

Слід зазначити, що Ford і Volkswagen активізували співпрацю в останні роки. Так, VW Amarok побудований на базі Ford Ranger, а новий Volkswagen Transporter порідниться з Ford Transit Custom.

Також Фокус повідомляв, що Ford Mustang отримав оригінальну ретро-версію.