Цена $10750 и запас хода 510 км: дебютировал новый электрокроссовер от General Motors (фото)
Wuling Bingo SUV — компактный бюдежтный электрокроссовер В-класса с обтекаемым дизайном. Модель доступна в трех версиях с запасом хода до 510 км.
В Китае презентовали новый Wuling Bingo SUV. Компактный электрический кроссовер поступает в продажу по цене от 75 800 до 95 800 юаней ($10 750 — 13 600). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Как и хэтчбек Wuling Bingo, кроссовер разработан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн (вместе с китайским SAIC) является владельцем бренда. По размерам авто относится к В-классу.
Габариты Wuling Bingo SUV:
- длина — 4090 мм;
- ширина — 1720 мм;
- высота — 1575 мм;
- колесная база — 2610 мм.
Электромобиль Wuling Bingo SUV отличается обтекаемым дизайном с плавными формами кузова, выраженным "носом" и каплевидными фарами.
В салоне на передней панели установлены два дисплея. Объем багажника со сложенными задними сиденьями составляет 1450 л, также в интерьере предусмотрено 23 отсека для мелких вещей. В базовой версии есть бесключевой доступ, парктроник и электропривод водительского сиденья.Важно
Электромотор на передней оси развивает 102 л.с. и 180 Н∙м. Разгон до 50 км/ч занимает 3,7 с.
На выбор предлагают батареи емкостью 32, 38 и 50,6 кВт∙ч: запас хода составляет 330, 401 и 510 км, соответственно. Быстро зарядить электрокар на 80% можно за 35 минут.
Кстати, недавно рассекретили недорогой электромобиль Wuling по цене от $4600.
Также Фокус рассказывал о семейном электрокаре Wuling за $10 000.