Цена $10750 и запас хода 510 км: дебютировал новый электрокроссовер от General Motors (фото)

Wuling Bingo SUV — компактный бюдежтный электрокроссовер В-класса с обтекаемым дизайном. Модель доступна в трех версиях с запасом хода до 510 км.

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В Китае презентовали новый Wuling Bingo SUV. Компактный электрический кроссовер поступает в продажу по цене от 75 800 до 95 800 юаней ($10 750 — 13 600). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Как и хэтчбек Wuling Bingo, кроссовер разработан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн (вместе с китайским SAIC) является владельцем бренда. По размерам авто относится к В-классу.

Запас хода авто достигает 510 км Фото: CarNewsChina

Габариты Wuling Bingo SUV:

длина — 4090 мм;

ширина — 1720 мм;

высота — 1575 мм;

колесная база — 2610 мм.

Электромобиль Wuling Bingo SUV отличается обтекаемым дизайном с плавными формами кузова, выраженным "носом" и каплевидными фарами.

На передней панели установлено два дисплея Фото: CarNewsChina

В салоне на передней панели установлены два дисплея. Объем багажника со сложенными задними сиденьями составляет 1450 л, также в интерьере предусмотрено 23 отсека для мелких вещей. В базовой версии есть бесключевой доступ, парктроник и электропривод водительского сиденья.

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Электромотор на передней оси развивает 102 л.с. и 180 Н∙м. Разгон до 50 км/ч занимает 3,7 с.

Со сложенными задними креслами объем багажника составляет 1450 л. Фото: General Motors

На выбор предлагают батареи емкостью 32, 38 и 50,6 кВт∙ч: запас хода составляет 330, 401 и 510 км, соответственно. Быстро зарядить электрокар на 80% можно за 35 минут.

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