Новый российский электрокар на базе старого "Логана" оказался дороже Tesla (фото)
Электромобиль Lada e-Largus создан на базе Renault Logan MCV первого поколения, который представили в 2004 году. Модель предлагается в грузовой и пассажирской версиях.
В РФ презентовали электромобиль Lada e-Largus. Стоимость универсала шокирует: он оказался значительно дороже, чем ожидалось. Об авто рассказали на сайте Motor.ru.
Новая Lada e-Largus стоит от 3,915 миллиона рублей ($42 350) за двухместную грузовую версию. Таким образом, фургон дороже электромобиля Tesla Model 3, который стоит 35 000 долларов в базовой версии.
Даже с государственной субсидией цена Lada e-Largus стоит 2,99 миллиона ($32 350). Стоимость пассажирского варианта универсала пока не объявили, однако известно, что он будет дороже грузового фургона. Производство не будет массовым — до конца года завод в Ижевске выпустит несколько десятков электрокаров.
Напомним, что универсал Lada Largus — это несколько доработанный Dacia/Renault Logan MCV первого поколения, который дебютировал еще в 2004 году. Хотя Renault Group покинула рынок РФ, эту модель продолжили выпускать с использованием китайских комплектующих.
Именно из Китая поставляются компоненты силовой установки Lada e-Largus. Электрокар оснащен 163-сильным мотором и способен развить 145 км/ч, а разгон до сотни занимает 9,5 с.
Грузовой электромобиль Lada e-Largus получил батарею на 45,7 кВт∙ч, а пассажирский вариант оснастят двумя батареями общей емкостью 61 кВт∙ч. Запас хода составляет 320 и 420 км, соответственно.
Кстати, недавно в Украину привезли первые электромобили Xiaomi с запасом хода до 830 км. Они дешевле фургона Lada e-Largus.
Также Фокус рассказывал, что General Motors выпустили электрокроссовер за $10 750, который может проехать более 500 км без подзарядки.