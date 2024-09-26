Новый российский электрокар на базе старого "Логана" оказался дороже Tesla (фото)

Электромобиль Lada e-Largus создан на базе Renault Logan MCV первого поколения, который представили в 2004 году. Модель предлагается в грузовой и пассажирской версиях.

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В РФ презентовали электромобиль Lada e-Largus. Стоимость универсала шокирует: он оказался значительно дороже, чем ожидалось. Об авто рассказали на сайте Motor.ru.

Новая Lada e-Largus стоит от 3,915 миллиона рублей ($42 350) за двухместную грузовую версию. Таким образом, фургон дороже электромобиля Tesla Model 3, который стоит 35 000 долларов в базовой версии.

До конца года выпустят несколько десятков серийных авто Фото: АВТОВАЗ

Даже с государственной субсидией цена Lada e-Largus стоит 2,99 миллиона ($32 350). Стоимость пассажирского варианта универсала пока не объявили, однако известно, что он будет дороже грузового фургона. Производство не будет массовым — до конца года завод в Ижевске выпустит несколько десятков электрокаров.

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Напомним, что универсал Lada Largus — это несколько доработанный Dacia/Renault Logan MCV первого поколения, который дебютировал еще в 2004 году. Хотя Renault Group покинула рынок РФ, эту модель продолжили выпускать с использованием китайских комплектующих.

Именно из Китая поставляются компоненты силовой установки Lada e-Largus. Электрокар оснащен 163-сильным мотором и способен развить 145 км/ч, а разгон до сотни занимает 9,5 с.

Первым в продажу поступил грузовой фургон Фото: АВТОВАЗ

Грузовой электромобиль Lada e-Largus получил батарею на 45,7 кВт∙ч, а пассажирский вариант оснастят двумя батареями общей емкостью 61 кВт∙ч. Запас хода составляет 320 и 420 км, соответственно.

Кстати, недавно в Украину привезли первые электромобили Xiaomi с запасом хода до 830 км. Они дешевле фургона Lada e-Largus.

Также Фокус рассказывал, что General Motors выпустили электрокроссовер за $10 750, который может проехать более 500 км без подзарядки.