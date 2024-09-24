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Авто

Китайский автопроизводитель дистанционно отключит свои нелегальные электрокары в РФ

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Фото: Geely | "Серые" электромобили Zeekr за пределами Китая заблокируют

Электрокары Zeekr, которые нелегально экспортировали из Китая, дистанционно заблокируют. Завести авто можно будет только после возвращения его на территорию КНР.

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Компания Zeekr не только покинула рынки России и Беларуси, но и планирует бороться с "серым" импортом своих авто в эти страны. Китайский автопроизводитель, который входит в концерн Geely, планирует дистанционно заблокировать нелегальные электрокары. Об этом сообщает сайт Motor.ru.

Сообщается, что такие санкции затронут все электромобили Zeekr, которые нелегально экспортировали из Китая в другие страны. Дело в том, что после прекращения официальных поставок авто в РФ и Беларуси их начали завозить из КНР так называемые "серые" дилеры.

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Разблокировать Zeekr можно будет только на территории КНР
Фото: Geely

Электрокары Zeekr, которые были предназначены для внутреннего китайского рынка, но оказались в других странах будут дистанционно отключены. Это касается авто, выпущенных после июля 2024 года (именно тогда бренд прекратил продажи в России и Беларуси).

Если геолокация покажет, что авто находятся за пределами КНР, то электроника заблокирует возможность их запуска. После этого владелец увидит на дисплее сообщение с предложением вернуть электрокар на территорию Китая для разблокировки. Так же заблокируют авто, которые используют сторонние SIM-карты.

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Российские дилеры отмечают, что пока нашли лишь временное решение этой проблемы — установка нового блока управления, который отключит авто от мастер-аккаунта Zeekr. Он обойдется в 800 долларов и позволит разблокировать авто лишь на короткое время, ведь подключаться к мастер-аккаунту автомобилю все равно придется позже.

Решение отказаться от продаж в РФ и Беларуси обусловлено нежеланием Zeekr попасть под санкции и стремлением сохранить европейский рынок, который для китайского производителя является более важным.

Кстати, недавно презентовали электрокроссовер Zeekr с запасом хода 780 км и быстрой зарядкой.

Также Фокус рассказывал о новом электрическом минивене Zeekr.