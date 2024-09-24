Китайський автовиробник дистанційно відключить свої нелегальні електрокари в РФ

Електрокари Zeekr, які нелегально експортували з Китаю, дистанційно заблокують. Завести авто можна буде лише після повернення його на територію КНР.

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Компанія Zeekr не лише залишила ринки Росії та Білорусі, але й планує боротися із "сірим" імпортом своїх авто в ці країни. Китайський автовиробник, який входить до концерну Geely, планує дистанційно заблокувати нелегальні електрокари. Про це повідомляє сайт Motor.ru.

Повідомляється, що такі санкції зачеплять усі електромобілі Zeekr, які нелегально експортували з Китаю до інших країн. Річ у тім, що після припинення офіційних поставок авто до РФ та Білорусі їх почали завозити із КНР так звані "сірі" дилери.

Розблокувати Zeekr можна буде лише на території КНР Фото: Geely

Електрокари Zeekr, які були призначені для внутрішнього китайського ринку, але опинилися в інших країнах будуть дистанційно відключені. Це стосується авто, випущених після липня 2024 року (саме тоді бренд припинив продажі у Росії та Білорусі).

Якщо геолокація покаже, що авто перебувають за межами КНР, то електроніка заблокує можливість їх запуску. Після цього власник побачить на дисплеї повідомлення із пропозицією повернути електрокар на територію Китаю для розблокування. Так само заблокують авто, які використовують сторонні SIM-карти.

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Російські дилери зазначають, що поки знайшли лише тимчасове вирішення цієї проблеми – встановлення нового блоку управління, який відімкне авто від майстер-акаунту Zeekr. Він обійдеться у 800 доларів і дозволить розблокувати авто лише на короткий час, адже підключатися до майстер-акаунту автомобілю все одно доведеться пізніше.

Рішення відмовитися від продажів у РФ та Білорусі обумовлене небажанням Zeekr потрапити під санкції та прагненням зберегти європейський ринок, який для китайського виробника є важливішим.

До речі, нещодавно презентували електрокросовер Zeekr із запасом ходу 780 км та швидкою зарядкою.

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