Відомий китайський автовиробник залишає ринки РФ і Білорусі через санкції

Концерн Geely прагне розвивати бренд Zeekr на європейському ринку і не хоче потрапити під санкції, тому експорт авто до РФ та Білорусі буде припинено.

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Китайська марка Zeekr припинить продажі автомобілів у Росії та Білорусі. Із 1 липня поставки машин від електричного бренду концерну Geely будуть припинені. Про це пише сайт Motor.ru.

Цікаво, що у Білорусь електромобілі Zeekr поставлялися офіційно, а от у РФ представництво бренду так і не було відкрите. Хоча машини завозилися неофіційно, попит на них був досить значним: за 2023 рік у Росії було продано 3,7 тис. Zeekr, а за перші 5 місяців 2024 – вже 4000.

Zeekr випускає преміальні електромобілі Фото: CarNewsChina

Наразі не відомо, як саме буде обмежуватися нефіційний імпорт Zeekr у РФ. Джерела в Китаї говорять, що на території Росії в Zeekr можуть блокувати мультимедійну систему, а через центральний екран в електрокарах відбувається керування більшістю функцій авто.

Причина згортання продажів Zeekr у Росії та Білорусі зрозуміла – китайський концерн Geely не бажає потрапити під санкції. Для Zeekr ринок ЄС є перспективнішим і там продається значно більше авто.

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Нагадаємо, що під брендом Zeekr випускаються преміальні електрокари, які розробляють спільно з Volvo. У лінійці є кросовери, седани та навіть розкішний мінівен.

До речі, недавно стало відомо, що в Європі з'являться і оригінальні електромобілі Dongfeng.

Також Фокус розповідав, що в Україні знизився попит на авто з Китаю.