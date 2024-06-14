В Україні падає попит на авто з Китаю: які моделі купують (фото)
За місяць попит на авто з Китаю в Україні знизився на 22%. Найчастіше українці купують електромобілі глобальних брендів, виготовлені в КНР.
Українці купують все менше авто з Китаю. За травень було зареєстровано 931 машин із КНР. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Порівняно з квітнем відзначається падіння продажів авто з Китаю на 22%. У той же час, порівняно з травнем минулого року попит виріс на 8%.
Падіння попиту може бути обумовлене тим, що переважна більшість авто з Китаю в Україні (79%) – електромобілі. В умовах відключень електроенергії попит на них знижується.
Із загальної кількості авто з КНР нових машин – 697 (+16% порівняно з 2023 роком), а вживаних – 234 (-10%). У обох сегментах лідирують електромобілі: найпопулярніше авто з Китаю – Volkswagen ID.4.
ТОП 5 найпопулярніших нових авто з КНР за травень 2024 року:
- Volkswagen ID.4 – 110 проданих авто.
- Honda M-NV – 72.
- Nissan Ariya – 58.
- BYD Song Plus – 48.
- Chery Tiggo 4 Pro – 35.
Найпопулярніші авто з пробігом із Китаю:
- Volkswagen ID.4 – 41 продане авто.
- Volkswagen ID.6 – 20.
- Buick Envision – 15.
- Polestar – 12.
- Geely Emgrand 7 – 12.
До речі, на український ринок виходить недорогий комерційний електромобіль Opel.
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