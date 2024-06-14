В Україні падає попит на авто з Китаю: які моделі купують (фото)

За місяць попит на авто з Китаю в Україні знизився на 22%. Найчастіше українці купують електромобілі глобальних брендів, виготовлені в КНР.

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Українці купують все менше авто з Китаю. За травень було зареєстровано 931 машин із КНР. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Порівняно з квітнем відзначається падіння продажів авто з Китаю на 22%. У той же час, порівняно з травнем минулого року попит виріс на 8%.

Падіння попиту може бути обумовлене тим, що переважна більшість авто з Китаю в Україні (79%) – електромобілі. В умовах відключень електроенергії попит на них знижується.

Honda M-NV Фото: Honda

Із загальної кількості авто з КНР нових машин – 697 (+16% порівняно з 2023 роком), а вживаних – 234 (-10%). У обох сегментах лідирують електромобілі: найпопулярніше авто з Китаю – Volkswagen ID.4.

ТОП 5 найпопулярніших нових авто з КНР за травень 2024 року:

Volkswagen ID.4 – 110 проданих авто. Honda M-NV – 72. Nissan Ariya – 58. BYD Song Plus – 48. Chery Tiggo 4 Pro – 35.

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Найпопулярніші авто з пробігом із Китаю:

Volkswagen ID.4 – 41 продане авто. Volkswagen ID.6 – 20. Buick Envision – 15. Polestar – 12. Geely Emgrand 7 – 12.

До речі, на український ринок виходить недорогий комерційний електромобіль Opel.

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