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Авто

В Україні падає попит на авто з Китаю: які моделі купують (фото)

Volkswagen ID.4, авто з Китаю, авто з Китаю в Україні, найпопулярніші авто з Китаю
Фото: Volkswagen | Volkswagen ID.4 залишається найпопулярнішим авто з Китаю

За місяць попит на авто з Китаю в Україні знизився на 22%. Найчастіше українці купують електромобілі глобальних брендів, виготовлені в КНР.

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Українці купують все менше авто з Китаю. За травень було зареєстровано 931 машин із КНР. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Порівняно з квітнем відзначається падіння продажів авто з Китаю на 22%. У той же час, порівняно з травнем минулого року попит виріс на 8%.

Падіння попиту може бути обумовлене тим, що переважна більшість авто з Китаю в Україні (79%) – електромобілі. В умовах відключень електроенергії попит на них знижується.

Honda M-NV Fullscreen
Honda M-NV
Фото: Honda

Із загальної кількості авто з КНР нових машин – 697 (+16% порівняно з 2023 роком), а вживаних – 234 (-10%). У обох сегментах лідирують електромобілі: найпопулярніше авто з Китаю – Volkswagen ID.4.

ТОП 5 найпопулярніших нових авто з КНР за травень 2024 року:

  1. Volkswagen ID.4 – 110 проданих авто.
  2. Honda M-NV – 72.
  3. Nissan Ariya – 58.
  4. BYD Song Plus – 48.
  5. Chery Tiggo 4 Pro – 35.
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Найпопулярніші авто з пробігом із Китаю:

  1. Volkswagen ID.4 – 41 продане авто.
  2. Volkswagen ID.6 – 20.
  3. Buick Envision – 15.
  4. Polestar – 12.
  5. Geely Emgrand 7 – 12.

До речі, на український ринок виходить недорогий комерційний електромобіль Opel.

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