Недорогий електрокросовер Renault показали до презентації (фото)

Новий Renault 4 E-Tech — компактний 4,1-метровий електрокросовер у ретростилі вартістю менш ніж 30 000 євро. Запас ходу авто сягне 400 км.

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Опубліковано офіційні фото Renault 4 E-Tech. Компактний електричний кросовер дебютує за два тижні на автошоу в Парижі. Про це повідомляється на офіційному сайті французького автовиробника.

Боковини прикрасили виштамповками Фото: Renault

Автомобіль стане серійною версією концепта Renault 4Ever Trophy та наступником знаменитого Renault 4 1961 року. Наймасовішу моделі в історії Renault вирішили відродити у форматі компактного електрокросовер вартістю приблизно 29 000 євро.

Дах авто зсувається Фото: Renault

Новий Renault 4 E-Tech своїм двооб’ємним силуетом нагадує знаменитого предка і запозичив деякі його рішення на кшталт зсувного даху з тканини чи виштамповок на боковинах. Разом із тим, електрокар отримав сучасну світлодіодні оптику, спойлер на даху та пластиковий захисний обвіс.

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Розкрито і деякі подробиці Renault 4 E-Tech. Електрокросовер надійде в продаж із 2025 року. Авто довжиною 4,14 м запозичить силові установки в хетчбека Renault 5.

На даху встановлено спойлер Фото: Renault Фото: Renault

Це значить, що електромобіль Renault 4 E-Tech запропонують у версіях потужністю 95, 120 та 150 к. с. виключно з переднім приводом. На вибір запропонують батареї ємністю 40 та 52 кВт∙год, а запас ходу кросовера складе приблизно 300-400 км.

Раніше стало відомо, що Renault відродить і відому комерційну модель 50-х у форматі електрокара.

Також Фокус писав про новий кросовер Renault Austral 2025.