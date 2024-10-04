Renault показали стильний електричний кросовер із нестандартним ГБО (фото)

Електричний кросовер Renault Embleme вирізняється стрімким обтічним дизайном. Його оснастили 218-сильним мотором, батареєю, а також водневими паливними елементами.

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Опубліковано офіційні фото Renault Embleme. Концептуальний електричний кросовер невдовзі презентують на автошоу в Парижі. Про нього розповіли на офіційному сайті Renault.

Новий Renault Embleme — обтічний спортивний кросовер, який сягає 4,8 м у довжину та 1,52 м у висоту за колісної бази 2,9 м. У нього вигнутий дах, висока віконна лінія, рельєфні боковини та загострена задня частина зі спойлером. У анфас концепт нагадує моделі Renault 90-х.

Авто вирізняється стрімким дизайном Фото: Renault

У конструкції електрокара використані легкі матеріали, тому маса вийшла невеликою – 1750 кг. Салон Renault Embleme поки тримають у секреті, зазначено лише, що встановлені камери з моніторами замість дзеркал заднього виду.

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Зате частково розкрили характеристики кросовера. Електромобіль Renault Embleme отримав 218-сильний мотор і невелику батарею на 40 кВт∙год, якої хватає, аби проїхати приблизно 200 км.

Електрокар оснастили водневими паливними елементами Фото: Renault

Для дальніх поїздок призначені паливні елементи. Запасу водню в балонах вистачить, аби подолати ще 350 км, а заправлення займає всього 5 хвилин.

Примітно, що Renault Group випустить серійний спортивний електрокросовер такого розміру, проте випускатимуть його під брендом Alpine.

Також Фокус розповідав, що на автошоу в Парижі дебютує недорогий електрокросовер Renault.