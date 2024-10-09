Duster на максималках: дебютував новий кросовер Dacia Bigster (фото, відео)

Нова Dacia Bigster — 4,57-метровий сімейний кросовер у стилістиці "Дастера" із великим багажником та багатим оснащенням. Усі версії моделі є електрифікованими.

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Представлено новий кросовер Dacia Bigster. Старшого брата "Дастера" покажуть публіці за кілька днів на Паризькому автошоу. Його подробиці розкрили на офіційному сайті румунського автовиробника.

Дизайн Dacia Bigster 2025

Нова Dacia Bigster, по суті, є подовженим варіантом Duster. Дві моделі дуже схожі та вирізняються гранчастим дизайном із високим капотом та розширеними крилами. Фари та ліхтарі мають Y-подібні елементи. Звісно ж, збережений і масивний пластиковий обвіс, а кліренс кросовера сягає 220 мм. На вибір пропонують колеса діаметром від 17 до 19 дюймів.

Кросовер сягаэ 4,57 м у довжину Фото: Dacia

Розміри Dacia Bigster 2025:

довжина – 4,57 м;

ширина – 1,81 м;

висота – 1,71 м.

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Салон і комплектація Dacia Bigster 2025

Інтер’єр Dacia Duster і Bigster майже ідентичний. Усередині переважають рубані лінії. Кермо скошене знизу, а замість важеля автоматичної КПП встановлено мініатюрний джойстик. Навіть у базовій версії встановлено цифровий щиток приладів та 10,1-дюймовий тачскрін.

Усы версії моделі отримали цифровий щиток прилладів і 10,1-дюймовий тачскрін Фото: Dacia

Раніше анонсували семимісний варіант Dacia Bigster, проте поки кросовер показали тільки у версії з двома рядами крісел. Об'єм її багажника становить 667 л.

Базова комплектація Dacia Bigster Essential включає кондиціонер, парктронік та камеру. Топовий варіант Journey додає безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, датчики світла і дощу, навігацію, панорамний дах, електроприводи крісла водія та дверей багажника.

Топова версія отримала панорамний дах Фото: Dacia

Кросовер Dacia Bigster, характеристики

Нова Dacia Bigster зі старту буде доступна лише в електрифікованих версіях. 1,2-літрові бензинові турбомотори на 130 і 140 сил доповнені "м’якими" гібридними установками, а топовим є повноцінний 155-сильний гібрид.

Об'єм багажника становить 667 л Фото: Dacia

Зазначається, що 140-сильна версія споживає 5,6 л/100 км у змішаному циклі і її можна замовити із заводським ГБО. Для 130-сильного варіанту доступний повний привід, доповнений кількома режимами та системою допомоги на спуску.

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