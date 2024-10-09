Старший брат Tiguan: презентовано новий сімейний кросовер Volkswagen Tayron (відео)
Кросовер Volkswagen Tayron пропонують у версіях на 5 і 7 місць. Модель доступна в бензинових, дизельних і гібридних версіях потужністю до 272 к. с.
У Німеччині презентували новий Volkswagen Tayron другого покоління. Сімейний кросовер покажуть публіці на автошоу в Парижі і він буде продаватися у Європі за ціною від 45 475 євро. Про нього розповіли на офіційному сайті Volkswagen.
Дизайн Volkswagen Tayron 2025
Кросовер Volkswagen Tayron другої генерації став "глобальною" моделлю (попередника продавали лише в Китаї) і замінив VW Tiguan Allspace. По суті, це подовжений варіант нового Volkswagen Tiguan третього покоління. У нього такий же дизайн із роздутими крилами, широкою решіткою радіатора та продовгуватими фарами і ліхтарями.
Розміри Volkswagen Tayron 2025:
- довжина – 4770 мм;
- ширина – 1852 мм;
- висота – 1660 мм;
- колісна база – 2791 мм.
Інтер'єр і комплектація Volkswagen Tayron 2025
Салон Volkswagen Tayron також витриманий у стилістиці Tiguan. Кросовер отримав віртуальний щиток приладів та великий 15-дюймовий тачкрін.
Модель пропонують у версіях на 5 та 7 місць. Об’єм багажника Volkswagen Tayron становить 345 л у семимісній конфігурації, 885 л – у п’ятимісній та 2090 л – зі складеними задніми сидіннями.Важливо
Базова комплектація Volkswagen Tayron включає тризонний клімат-контроль, камеру, паркувальний автопілот, датчики дощу та світла. Серед опцій є матричні фари, 700-ваттна аудіосистема, панорамний дах, система напівавтономного руху, ChatGPT, електропривід, вентиляція та масаж сидінь.
Кросовер Volkswagen Tayron, характеристики
Новий Volkswagen Tayron дебютує із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (150 к. с.) і 2,0 л (265 к. с.), а також 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 193 к. с. Пропонують і плагін-гібриди потужністю 204 і 272 к. с., здатні проїхати 100 км на електротязі. Усі версії отримали 7-ступінчастий робот DSG, а привід може бути переднім або повним.
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