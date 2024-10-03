Почти 800 км: новый электромобиль Volkswagen удивил запасом хода в реальных условиях (фото)

Электромобиль Volkswagen ID.7 Pro S оснащен 286-сильным мотором и батареей на 86 кВт∙ч. Его паспортный запас хода составляет 709 км.

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Новый Volkswagen ID.7 продемонстрировал немалый запас хода. Флагманский электромобиль Volkswagen смог преодолеть 794 км без подзарядки. Об автопробеге рассказали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Заезд провели в Швейцарии недалеко от Цюриха. Для Volkswagen ID.7 разработали разработали маршрут длиной 81 км, который имитирует езду в реальных условиях. Он включал проезд через города, загородные трассы и сельские дороги.

Автопробег провели в Швейцарии Фото: Volkswagen

Электромобиль Volkswagen ездил по этому маршруту по кругу, останавливаясь только для смены водителя (всего их было восемь). Весь заезд длился 15 часов 42 минуты, а средняя скорость составила 51 км/ч.

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Для автопробега выбрали заднеприводный электромобиль Volkswagen ID.7 Pro S с 286-сильным мотором и батареей емкостью 86 кВт∙ч. Его паспортный запас хода составляет 709 км.

Средний расход электроэнергии составил 10,3 кВт∙ч на 100 км Фото: Volkswagen

Примечательно, что батарею не полностью разрядили: преодолев 794 км, электрокар мог проехать еще 2 км. Таким образом, запас хода Volkswagen ID.7 в реальных условиях оказался существенно больше паспортного. Средний расход энергии составил всего 10,3 кВт∙ч на 100 км, что соответствует расходу дизельного топлива в 1,1 л на 100 км (по ценам в ЕС).

Примечательно, что достижение Volkswagen ID.7 не является рекордом среди серийных электрокаров, ведь недавно электрокроссовер Ford Mustang Mach-E преодолел более 900 км без подзарядки.

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