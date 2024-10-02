Самый быстрый на Нюрбургринге: экстремальный суперкар Mercedes установил новый рекорд (видео)

Mercedes-AMG One стал первым серийным авто, которое преодолело круг на Нюрбургринге менее, чем за шесть с половиной минут. Суперкар оснащен гибридной установкой от болида "Формулы-1".

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Суперкар Mercedes-AMG One отметился очередным рекордом. Лимитированное авто показало лучшее время круга на знаменитом автодроме Нюрбургринг в Германии. Об этом сообщается на официальном сайте Mercedes-Benz.

Заезд провели при идеальных погодных условиях Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG One проехал 20,8-километровый круг Нюрбургринга за 6 минут 29,09 секунды. Средняя скорость составила 192,7 км/ч и это лучшее достижение среди всех серийных авто. Быстрее являются лишь отдельные гоночные болиды.

Управлял суперкаром Маро Энгель Фото: Mercedes-Benz

Примечательно, что суперкар Mercedes-AMG One улучшил собственное же достижение, ведь в 2022 году проехал круг за 6 мин. 30,7 с и это также был рекорд. Управлял автомобилем тестпилот Маро Энгель, а провели заезд при идеальной температуре воздуха в +15 градусов.

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Напомним, что Mercedes-AMG One — трековый суперкар стоимостью $2,72 миллиона. Выпустили всего 275 таких купе.

Карбоновый суперкар Mercedes получил силовую установку от болида "Формулы-1": 1,6-литровый V6 твин-турбо и четыре электромотора суммарно развивают 1063 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 352 км/ч, а также может проехать 18 км на электротяге.

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