Найшвидший на Нюрбургрингу: екстремальний суперкар Mercedes установив новий рекорд (відео)

Mercedes-AMG One став першим серійним авто, яке подолало коло на Нюрбургрингу менш, ніж за шість із половиною хвилин. Суперкар оснащений гібридною установкою від боліда "Формули-1".

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Суперкар Mercedes-AMG One відзначився черговим рекордом. Лімітоване авто показало кращий час кола на знаменитому автодромі Нюрбургринг у Німеччині. Про це повідомляється на офіційному сайті Mercedes-Benz.

Заїзд провели за ідеальних погодних умов Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG One проїхав 20,8-кілометрове коло Нюрбургрингу за 6 хвилин 29,09 секунди. Середня швидкість склала 192,7 км/год і це найкраще досягнення серед усіх серійних авто. Швидшими є лише окремі гоночні боліди.

Керував суперкаром Маро Енгель Фото: Mercedes-Benz

Примітно, що суперкар Mercedes-AMG One покращив власне ж досягнення, адже у 2022 році проїхав коло за 6 хв. 30,7 с і це також був рекорд. Керував автомобілем тестпілот Маро Енгель, а провели заїзд при ідеальній температурі повітря в +15 градусів.

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Нагадаємо, що Mercedes-AMG One – трековий суперкар вартістю $2,72 мільйона. Випустили лише 275 таких купе.

Карбоновий суперкар Mercedes отримав силову установку від боліда "Формули-1": 1,6-літровий V6 твін-турбо та чотири електромотори сумарно розвивають 1063 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 352 км/год, а також може проїхати 18 км на електротязі.

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