Розкіш найвищого ґатунку: дебютував найшвидший Maybach в історії (фото)

Новий Mercedes-Maybach SL680 Monogram Series — розкішний кабріолет із дорогим салоном. Під капотом автомобіля встановлено 585-сильний V8 твін-турбо.

Related video

У розкішному сімействі Mercedes-Maybach – поповнення: до седана S-Class та кросовера GLS приєднався кабріолет SL680 Monogram Series. Це перша спортивна модель марки за майже 90 років. Її презентували на шоу ретроавто в Каліфорнії. Про авто розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника.

Складний дах прикрасили логотипами Maybach Фото: Mercedes-Benz

У основі моделі лежить Mercedes-AMG SL63. Версія від Maybach пізнається, передусім, за фірмовою "пащею" решітки радіатора. Крім того, встановили обтікачі за сидіннями. Традиційно в оздобленні чимало хрому, а 21-дюймові поліровані колеса виконані в ретростилі. Капот та м’який дах прикрашені візерунком з лого Maybach.

Салон оздобили шкірою Nappa Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes-Maybach SL680 Monogram Series оздоблений дорогою шкірою Nappa, алюмінієм та деревом. У цифровій панелі приладів та на тачскріні мультимедіа змінено графіку. На відміну від інших Mercedes-AMG SL, варіант Maybach є двомісним.

Важливо

В Україну приїхав новий "Гелендваген": характеристики і ціни (фото)

А от силовий агрегат авто не змінився. Кабріолет Mercedes-Maybach SL680 Monogram оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо на 585 к. с., 9-ступінчастим автоматом та повним приводом. Розгін до 100 км/год займає 4,1 с, а максимальна швидкість обмежена на 260 км/год.

Кабріолет став двомісним Фото: Mercedes-Benz

Це найшвидший серійний Maybach в історії, проте він повільніший за стандартний Mercedes SL63. Зате кабріолет комфортніший: йому посилили шумоізоляцію, вихлоп зробили тихішим, а пневмопідвіску – м’якшою.

До речі, на цьому ж ретрошоу в Каліфорнії презентували наступника Lamborghini Huracan.

Також Фокус розповідав, що на аукціоні продали Maybach Віктора Медведчука.