2,5 л на 100 км: Toyota Prius установила новый мировой рекорд экономичности (фото)

Американец проехал от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса на Toyota Prius. Средний расход топлива во время автопробега составил всего 2,5 л на 100 км.

Related video

Гибрид Toyota Prius попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей экономичности. Хэтчбек преодолел более 5000 км со средним расходом топлива 2,5 л/100 км. Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Рекордсменом стал американец Уэйн Хердес. За рулем Toyota Prius пятого поколения с 2,0-литровой 194-сильной гибридной установкой он проехал от восточного до западного побережья США.

Средний расход топлива составил 2,5 л на 100 км Фото: Toyota

Новая Toyota Prius стартовала от мэрии Нью-Йорка и финишировала возле мэрии Лос-Анджелеса. Всего авто преодолело 5168 км.

Средний расход 2,5 л на 100 км — абсолютный рекорд среди серийных авто. Предыдущее достижение составило чуть меньше, чем 4 л/100 км. На одном баке Toyota Prius преодолевала почти по 1700 км. Примечательно, что паспортный расход гибрида составляет 4,1 л/100 км в смешанном цикле.

Важно

Новый Nissan Qashqai 2024 с водителем сбросили с высоты 65 м ради мирового рекорда (видео)

Чтобы установить рекорд, Уэйн Гердес долгое время разрабатывал маршрут, который способствовал бы максимальной экономии топлива. Впрочем, ему все равно пришлось подниматься на высоту 2100 м в Скалистых горах, бороться с ветрами на берегу Мексиканского залива и преодолевать пустыню Мохаве при температуре более 40 градусов по Цельсию.

Кстати, недавно кроссовер Ford Mustang Mach-E установил мировой рекорд запаса хода среди серийных электромобилей — проехал более 900 км без подзарядки.

Также Фокус рассказывал о новом дешевом внедорожнике Toyota Land Cruiser FJ за $33 300.