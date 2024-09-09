Вдвое дешевле Land Cruiser: раскрыты подробности доступного внедорожника Toyota (фото)

Новый Toyota Land Cruiser FJ — 4,5-метровый рамный внедорожник стоимостью от $33 300. Модель дебютирует в бензиновой и гибридной версии, а позже может появиться дизельный вариант.

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Появилась свежая информация о преемнике Toyota FJ Cruiser. Компактный и недорогой внедорожник дебютирует до конца нынешнего года. Об этом сообщает австралийский сайт Carsguide.

Новый Toyota Land Cruiser FJ (именно так назовут автомобиль) — небольшой внедорожник длиной примерно 4,5 м, шириной 1,83 м и высотой 1,85 м. В его основе лежит рамная платформа IMV от пикапа Toyota Hilux Champ.

Модель дебютирует в бензиновой и гибридной версиях Фото: BestCarWeb

Брутальный рубленый дизайн Toyota Land Cruiser FJ будет выдержан в ретростиле. Авто будет напоминать уменьшенную копию нового Toyota Land Cruiser 250.

Ожидается, что внедорожник Toyota дебютирует с 2,7-литровой бензиновой четверкой мощностью 163 л. с. от пикапа Hilux и с 2,5-литровой 222-сильной гибридной установкой от кроссовера RAV4. Позже могут добавить 2,8-литровый турбодизель.

Важно

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По данным Carsguide, внедорожник будет вдвое дешевле Toyota Land Cruiser 300, то есть будет стоить от 50 000 австралийских долларов ($33 300) за базовую бензиновую модификацию.

Кстати, недавно пикап Toyota Hilux Champ превратили в недорогой автодом.

Также Фокус писал, что Toyota готовит мощный спортивный кроссовер за $200 000.