Для города и бездорожья: новый Toyota Land Cruiser 250 получил две яркие версии (фото)

Toyota Land Cruiser 250 от Wald International отличается агрессивным дизайном с обвесом и расширенными арками. Существуют варианты модели с низкопрофильными или внедорожными шинами.

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Японское ателье Wald International взялось за тюнинг Toyota Land Cruiser 250. Внедорожник получил сразу две интересные модификации. Об этом сообщается на странице компании в Instagram.

Новый Toyota Land Cruiser 250 подготовили для города и бездорожья. В первом случае внедорожник занизили и установили большие колеса с низкопрофильной резиной. Во второй версии клиренс, наоборот, увеличили, а еще "обули" авто во внедорожные шины.

Версия для бездорожья оснащена внедорожными шинами и имеет больший клиренс

Оба варианта Toyota Land Cruiser 250 от Wald International отличаются брутальным дизайном. Внедорожнику заменили бамперы, добавили расширители арок, обвес и подножки.

Кроме того, установлен капот с воздухозаборником, а на крыше появились дополнительная оптика, багажник и спойлер.

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Салон и характеристики Toyota Land Cruiser 250 не раскрывают. Стандартный внедорожник на разных рынках предлагается с 2,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 281 л. с., 326-сильной гибридной установкой и 2,8-литровым турбодизелем на 204 л. с. Все версии получили 8-ступенчатый автомат и полный привод с понижающей передачей.

Ранее Фокус рассказывал о самой дешевой модификации нового Toyota Land Cruiser 250.

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