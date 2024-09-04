Для міста та бездоріжжя: новий Toyota Land Cruiser 250 отримав дві яскраві версії (фото)

Toyota Land Cruiser 250 від Wald International вирізняється агресивним дизайном з обвісом та розширеними арками. Існують варіанти моделі з низькопрофільними або позашляховими шинами.

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Японське ательє Wald International взялося за тюнінг Toyota Land Cruiser 250. Позашляховик отримав одразу дві цікаві модифікації. Про це повідомляється на сторінці компанії в Instagram.

Новий Toyota Land Cruiser 250 підготували для міста та бездоріжжя. У першому випадку позашляховик занизили та встановили великі колеса з низькопрофільною гумою. У другій версії кліренс, навпаки, збільшили, а ще "взули" авто в позашляхові шини.

Версія для бездоріжжя оснащена позашляховими шинами і має більший кліренс

Обидва варіанти Toyota Land Cruiser 250 від Wald International вирізняються брутальним дизайном. Позашляховику замінили бампери, додали розширювачі арок, обвіс та підніжки.

Крім того, встановлено капот із повітрозабірником, а на даху з’явилися додаткова оптика, багажник та спойлер.

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Салон та характеристики Toyota Land Cruiser 250 не розкривають. Стандартний позашляховик на різних ринках пропонують із 2,4-літровим бензиновим турбомотором потужністю 281 к. с., 326-сильною гібридною установкою та 2,8-літровим турбодизелем на 204 к. с. Усі версії отримали 8-ступінчастий автомат і повний привід зі знижувальною передачею.

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