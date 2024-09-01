Непоказний монстр: у Німеччині показали екстремальний Volkswagen Golf 2 на 900 сил (відео)

Непримітний Volkswagen Golf 2 отримав 2,9-літрову турбошістку потужністю понад 900 сил. Хетчбек демонструє динаміку на рівні Lambprghini Aventador.

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На змаганнях із драгрейсингу на трасі Лаузіцрінг поблизу Берліна виступив незвичний Volkswagen Golf 2. Стареньке компактне авто перетворили на справжній гоночний снаряд. Відео з ним опублікували на Youtube-каналі VeeDubRacing.

У салоні встановили кермо Momo та цифровий щиток приладів Фото: скриншот / YouTube

Екстремальний тюнінг Volkswagen Golf 2 виконав німецький стрітрейсер Кім Паетц. Під капот хетчбека він встановив 2,9-літровий двигун Volkswagen VR6, доповнений великою турбіною BorgWarner EFR 9180.

Результат — 911 к. с. та 1000 Н∙м. Крім того, посилили 5-ступінчасту механічну КПП VW Golf і встановили повний привід 4Motion.

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На змаганнях Volkswagen Golf 2 проїхав ¼ милі (402 м) з місця за 10,7 с, розвинувши на фініші 239,2 км/год. Це показник на рівні Lamborghini Aventador, проте Кім Паєтц вважає, що хетчбек може поїхати і швидше, якщо його правильно налаштувати і "прикатати".

Зовні спорткар Volkswagen Golf майже не відрізняється від станлартної моделі — його видають нові колісні диски. У салоні встановили спортивне кермо Momo, а також цифровий щиток приладів та каркас безпеки.

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