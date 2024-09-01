Неприметный монстр: в Германии показали экстремальный Volkswagen Golf 2 на 900 сил (видео)

Неприметный Volkswagen Golf 2 получил 2,9-литровую турбошестерню мощностью более 900 сил. Хэтчбек демонстрирует динамику на уровне Lambprghini Aventador.

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На соревнованиях по драгрейсингу на трассе Лаузицринг близ Берлина выступил необычный Volkswagen Golf 2. Старенькое компактное авто превратили в настоящий гоночный снаряд. Видео с ним опубликовали на Youtube-канале VeeDubRacing.

В салоне установили руль Momo и цифровой щиток приборов Фото: скриншот / YouTube

Экстремальный тюнинг Volkswagen Golf 2 выполнил немецкий стритрейсер Ким Паетц. Под капот хэтчбека он установил 2,9-литровый двигатель Volkswagen VR6, дополненный большой турбиной BorgWarner EFR 9180.

Результат — 911 л. с. и 1000 Н∙м. Кроме того, усилили 5-ступенчатую механическую КПП VW Golf и установили полный привод 4Motion.

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На соревнованиях Volkswagen Golf 2 проехал ¼ мили (402 м) с места за 10,7 с, развив на финише 239,2 км/ч. Это показатель на уровне Lamborghini Aventador, однако Ким Паетц считает, что хэтчбек может поехать и быстрее, если его правильно настроить и "прикатать".

Внешне спорткар Volkswagen Golf почти не отличается от станлартной модели — его выдают новые колесные диски. В салоне установили спортивный руль Momo, а также цифровой щиток приборов и каркас безопасности.

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