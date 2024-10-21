В Киеве заметили новейший мощный спорткар BMW за 5 миллионов (фото)

Купе BMW M4 CS оснащено 3,0-литровой 550-сильной турбошестерней. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 302 км/ч.

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В Киеве засветился новый BMW M4 2024 года в заряженной версии CS. Спорткар презентовали совсем недавно. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Купе BMW M4 CS в Украине стоит от 5,13 миллиона гривен. Заряженная версия модели занимает нишу между стандартным BMW M4 и лимитированным вариантом CSL.

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Главное отличие BMW M4 CS — доработанная 3,0-литровая турбошестерня с увеличенной до 550 л.с. и 650 Н∙м отдачей. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а до 200 км/ч — 11,1 с. Максимальная скорость составляет 302 км/ч.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: BMW

Кроме того, новый BMW M4 CS получил спортивную выхлопную систему, а его шасси доработали. Карбоновые крыша, капот, обвес и задний спойлер спойлер снизили массу автомобиля на 45 кг. К тому же, установлены новые колесные диски — 19-дюймовые спереди и 20-дюймовые сзади.

Салон BMW M4 CS отделан кожей, карбоном и алькантарой. Также спорткар оснастили спортивными ковшеобразными сиденьями.

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