В Киеве заметили новейший заряженный седан BMW на 550 сил (фото)

Новый BMW M3 CS оснащен 550-сильной турбошестерней. Спортивный седан способен разогнаться до сотни за 3,4 с и развить 302 км/ч.

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В Киеве сфотографировали новый BMW M3 в экстремальной заряженной версии CS. Это один из первых подобных седанов в Украине. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

BMW M3 CS (Club Sport) — новейшая самая мощная версия спортивного седана стоимостью примерно 5 миллионов гривен. Ее 3,0-литровая турбошестерня развивает 550 л.с. и 650 Н∙м.

Седан BMW M3 CS способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с, а до 200 км/ч — за 11,1 с. Максимальная скорость авто составляет 302 км/ч.

Автомобиль доступен только с полным приводом, хотя есть специальный заднеприводный режим для дрифта. Подвеску BMW M3 CS доработали.

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От стандартного BMW M3 2024 вариант CS отличается новым карбоновым обвесом, несколько измененной решеткой радиатора и особыми колесными дисками.

Седан получил спортивные сиденья Фото: BMW

Салон BMW M3 CS отделан кожей, алькантарой и карбоном с контрастными красными вставками. Кроме того, седан получил спортивные сиденья с каркасом из углеволокна.

Кстати, недавно в Киеве засветилось и купе BMW M4 CS с этим же 550-сильным турбомотором.

Также Фокус рассказывал, что в столице видели итальянского конкурента BMW M3 с двигателем Ferrari.