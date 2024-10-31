Раритет из 90-х: в Киеве заметили уникальный лимузин Volvo (фото)

Изготовили всего 550 лимузинов Volvo 960. Седан удлинили на 80 см и добавили третий ряд сидений, а комплектацию авто существенно расширили.

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В Киеве сфотографировали Volvo 960 90-х годов в эксклюзивной удлиненной версии Executive. В Украине есть только два таких лимузина. Фотографии автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Лимузины Volvo 960 создавало шведское кузовное ателье Nilsson и всего построили примерно 550 авто всех модификаций. В основе конкретно этого авто лежит седан 1990-1994 годов выпуска.

Volvo 960 разрезали и добавили вставку между дверями длиной примерно 80 см. Это позволило установить в салоне третий ряд сидений. Обычно лимузины Volvo комплектовались климат-контролем, электроприводом кресел, телефоном, телевизором и минибаром, а салон обшивали кожей или велюром.

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Подавляющее большинство Volvo 960 Executive оснащено 2,9-литровой рядной шестеркой мощностью 204 л.с. В паре с ней работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

Примечательно, что еще один такой Volvo 960 Executive в 90-х годах обслуживал правительственные делегации в Одесской области и им пользовался Леонид Кучма.

Кроме того, в Украине есть значительно более оригинальная шестидверная версия лимузина Volvo.

Также Фокус писал, что в Киеве видели редкого конкурента BMW M3 от Volvo.