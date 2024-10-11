Раритет из 90-х: в Киеве заметили редкий шестидверный лимузин Volvo (фото)

Лимузины Volvo 940 выпускались небольшими партиями в шведском ателье Nilsson. Седан удлинили и добавили ему еще одну пару дверей.

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В Киеве сфотографировали раритетный вариант Volvo 940 1992 года в кузове лимузин. Таких автомобилей выпустили всего 550. Фотографии авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Лимузины Volvo 940 изготавливали в шведском ателье Nilsson. Автомобиль удлиняли примерно на метр, причем добавляли третью пару дверей.

В салоне установлено три ряда сидений, а в отделке использована кожа. Обычно лимузины Volvo комплектовались телевизором, телефоном и минибаром.

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Под капотом Volvo 940 Nilsson установлен 2,3-литровый бензиновый двигатель. В разные годы он предлагался в версиях мощностью от 118 до 170 сил.

Изготовило всего 550 лимузинов Volvo 940 от Nilsson Фото: Topcars UA

Состояние этого Volvo 940 Nilsson оставляет желать лучшего. Его лакокрасочное покрытие местами потрескалось и облезло и видны царапины на кузове.

Дело в том, что автомобиль достаточно активно эксплуатировали не по назначению. Несколько лет назад именно этот лимузин Volvo видели на рынке в Броварах. Продавцы использовали его для подвоза продуктов к своим торговым точкам.

Кстати, недавно в Киеве засветился редкий конкурент BMW M3 от Volvo.

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