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Авто

Раритет із 90-х: у Києві помітили рідкісний шестидверний лімузин Volvo (фото)

Volvo 940 1992, Volvo 940, лімузин Volvo, Volvo 940 Nilsson
Фото: Topcars UA | Volvo 940 подовжили і додали третю пару дверей

Лімузини Volvo 940 випускали невеликими партіями у шведському ательє Nilsson. Седан подовжили та додали йому ще одну пару дверей.

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У Києві сфотографували раритетний варіант Volvo 940 1992 року в кузові лімузин. Таких автомобілів випустили лише 550. Світлини авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Лімузини Volvo 940 виготовляли у шведському ательє Nilsson. Автомобіль подовжували приблизно на метр, причому додавали третю пару дверей.

У салоні встановлено три ряди сидінь, а в оздобленні використана шкіра. Зазвичай лімузини Volvo комплектували телевізором, телефоном та мінібаром.

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Під капотом Volvo 940 Nilsson встановлено 2,3-літровий бензиновий двигун. У різні роки його пропонували у версіях потужністю від 118 до 170 сил.

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Виготовило лише 550 лімузинів Volvo 940 від Nilsson
Фото: Topcars UA

Стан цього Volvo 940 Nilsson залишає бажати кращого. Його лакофарбове покриття місцями потріскалося та облізло і видно подряпини на кузові.

Справа в тім, що автомобіль досить активно експлуатували не за призначенням. Кілька років тому саме цей лімузин Volvo бачили на ринку в Броварах. Продавці використовували його для підвозу продуктів до своїх торгових точок.

До речі, нещодавно в Києві засвітився рідкісний конкурент BMW M3 від Volvo.

Також Фокус писав, що в столиці серед гаражів виявили тюнінгований Lamborghini.