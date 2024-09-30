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Авто

"Шведський чемодан": найпопулярніший Volvo в історії святкує 50-річчя (фото, відео)

Volvo 240, Volvo 260, Volvo 200, універсал Volvo
Фото: Volvo | Виготовлено 2,8 мільйона Volvo 200 серії

Volvo 200 серії випускали упродовж 19 років та всього зібрали понад 2,8 мільйона авто. Модель цінували за практичність, надійність та високий рівень безпеки.

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Цьогоріч свій 50-річний ювілей відзначає Volvo 200 серії. Це знакова модель для шведської марки та найпопулярніший автомобіль у її історії. Про неї розповіли у відео на офіційному Youtube-каналі Volvo.

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Перший Volvo 244 1974 року
Фото: Volvo

Volvo 200 серії (моделі 240 та 260) дебютував у серпні 1974 року, а його продажі стартували з осені. Авто використовувало агрегати попередника Volvo 140/160, а також запозичило окремі рішення в концепту Volvo ESC 1972 року – інноваційного авто безпечним каркасом кузова, ABS та камерою заднього виду.

На вибір запропонували седан, універсал та купе. Їх кутастий дизайн став класикою для Volvo і зумовив розвиток стилю марки упродовж наступних десятиліть. За характерну зовнішність модель називали "шведським чемоданом". Авто виявилися просторими всередині, а універсал приваблював величезним багажником.

Volvo 240, Volvo 260, Volvo 200, універсал Volvo Fullscreen
Універсал Volvo 245
Фото: Volvo

А ще Volvo 200 серії був одним із найбезпечніших авто свого часу. У Volvo ESC запозичили нові технології безпеки – зони деформації кузова, енергопоглинаючі бампери та травмобезпечну кермову колонку.

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У салоні встановили травмобезпечну кермову колонку
Фото: Volvo

Спочатку модель запропонували виключно із бензиновими двигунами потужністю до 140 к. с.: чотирициліндровими у Volvo 240 та V6 – в 260. До речі, шестициліндровий двигун згодом встановили на культовий спорткар DeLorean DMC-12, який прославився завдяки фільму "Назад у майбутнє".

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Купе Volvo 242 GT 1979 року
Фото: Volvo

На вибір пропонували 4-ступінчасту механічну та 3-ступінчасту автоматичну КПП. У 1976 році інжекторні моделі отримали перший у світі лямбда-зонд, який контролював рівень кисню в паливній суміші та дозволяв покращити динамічні характеристики і знизити витрату пального.

volvo 264 1980, Volvo 240, Volvo 260, Volvo 200, універсал Volvo Fullscreen
Шестициліндровий Volvo 264 1980 року
Фото: Volvo

Із 1979 року на Volvo 240 почали встановлювати турбодизелі потужністю до 82 к. с. – на той час вони ще були рідкістю в сегменті сімейних авто. А у 80-х з’явилися версії з бензиновими турбомоторами, які розвивали до 155 сил.

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Volvo 200 серії одразу став досить успішним і непогано продавався. Його цінували за практичність та надійність. Виробництво авто налагодили не лише у Швеції, але й в Австралії, Бельгії, Канаді, Італії, Малайзії, Таїланді та Індонезії.

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Дизельний Volvo 244 1980 року
Фото: Volvo

Попри популярність, Volvo 240 і 260 постійно модернізовували. З’являлися нові опції на кшталт ABS, подушки безпеки водія. Запропонували нові 5-ступінчасту механіку та 4-ступінчастий автомат. А ще з’явилися цікаві версії – подовжений лімузин (одне таке авто є в Україні) та стильне купе Volvo 262C із дизайном від італійського ательє Bertone.

Volvo 262C, Volvo 240, Volvo 260, Volvo 200, універсал Volvo Fullscreen
Volvo 262C із дизайном від Bertone
Фото: Volvo
Лімузин Volvo 264, Volvo 240, Volvo 260, Volvo 200, універсал Volvo Fullscreen
Лімузин Volvo 264 є і в Україні
Фото: Тарас Брязгунов

Як не дивно, сімейна модель відзначилася і в перегонах. У 1985 році Volvo 240 Turbo виграв кузовний чемпіонат Європи ETCC, а через рік тріумфував у австралійському чемпіонаті ATCC.

Volvo 240 Turbo 1984, Volvo 240, Volvo 260, Volvo 200, універсал Volvo Fullscreen
Volvo 240 Turbo 1984 року
Фото: Volvo

Volvo 240 став справжнім довгожителем і протримався на конвеєрі 19 років – до 1993 року. Усього випустили понад 2,8 мільйона цих автомобілів і поки жодна інша модель шведської марки не стала настільки масовою.

До речі, 50-річчя нещодавно відсвяткував і один із конкурентів Volvo 200 серії — Citroen CX, який вирізняється авангардним стилем та нестандартною конструкцією.

Також Фокус розповідав, що виповнилося 100 років найуспішнішому гоночному авто всіх часів та народів, яке виграло понад 2500 перегонів.