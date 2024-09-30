"Шведський чемодан": найпопулярніший Volvo в історії святкує 50-річчя (фото, відео)

Volvo 200 серії випускали упродовж 19 років та всього зібрали понад 2,8 мільйона авто. Модель цінували за практичність, надійність та високий рівень безпеки.

Related video

Цьогоріч свій 50-річний ювілей відзначає Volvo 200 серії. Це знакова модель для шведської марки та найпопулярніший автомобіль у її історії. Про неї розповіли у відео на офіційному Youtube-каналі Volvo.

Перший Volvo 244 1974 року Фото: Volvo

Volvo 200 серії (моделі 240 та 260) дебютував у серпні 1974 року, а його продажі стартували з осені. Авто використовувало агрегати попередника Volvo 140/160, а також запозичило окремі рішення в концепту Volvo ESC 1972 року – інноваційного авто безпечним каркасом кузова, ABS та камерою заднього виду.

На вибір запропонували седан, універсал та купе. Їх кутастий дизайн став класикою для Volvo і зумовив розвиток стилю марки упродовж наступних десятиліть. За характерну зовнішність модель називали "шведським чемоданом". Авто виявилися просторими всередині, а універсал приваблював величезним багажником.

Універсал Volvo 245 Фото: Volvo

А ще Volvo 200 серії був одним із найбезпечніших авто свого часу. У Volvo ESC запозичили нові технології безпеки – зони деформації кузова, енергопоглинаючі бампери та травмобезпечну кермову колонку.

У салоні встановили травмобезпечну кермову колонку Фото: Volvo

Спочатку модель запропонували виключно із бензиновими двигунами потужністю до 140 к. с.: чотирициліндровими у Volvo 240 та V6 – в 260. До речі, шестициліндровий двигун згодом встановили на культовий спорткар DeLorean DMC-12, який прославився завдяки фільму "Назад у майбутнє".

Купе Volvo 242 GT 1979 року Фото: Volvo

На вибір пропонували 4-ступінчасту механічну та 3-ступінчасту автоматичну КПП. У 1976 році інжекторні моделі отримали перший у світі лямбда-зонд, який контролював рівень кисню в паливній суміші та дозволяв покращити динамічні характеристики і знизити витрату пального.

Шестициліндровий Volvo 264 1980 року Фото: Volvo

Із 1979 року на Volvo 240 почали встановлювати турбодизелі потужністю до 82 к. с. – на той час вони ще були рідкістю в сегменті сімейних авто. А у 80-х з’явилися версії з бензиновими турбомоторами, які розвивали до 155 сил.

Важливо

Непоказний раритет: у Києві помітили маловідомого конкурента BMW M3 від Volvo (фото)

Volvo 200 серії одразу став досить успішним і непогано продавався. Його цінували за практичність та надійність. Виробництво авто налагодили не лише у Швеції, але й в Австралії, Бельгії, Канаді, Італії, Малайзії, Таїланді та Індонезії.

Дизельний Volvo 244 1980 року Фото: Volvo

Попри популярність, Volvo 240 і 260 постійно модернізовували. З’являлися нові опції на кшталт ABS, подушки безпеки водія. Запропонували нові 5-ступінчасту механіку та 4-ступінчастий автомат. А ще з’явилися цікаві версії – подовжений лімузин (одне таке авто є в Україні) та стильне купе Volvo 262C із дизайном від італійського ательє Bertone.

Volvo 262C із дизайном від Bertone Фото: Volvo Лімузин Volvo 264 є і в Україні Фото: Тарас Брязгунов

Як не дивно, сімейна модель відзначилася і в перегонах. У 1985 році Volvo 240 Turbo виграв кузовний чемпіонат Європи ETCC, а через рік тріумфував у австралійському чемпіонаті ATCC.

Volvo 240 Turbo 1984 року Фото: Volvo

Volvo 240 став справжнім довгожителем і протримався на конвеєрі 19 років – до 1993 року. Усього випустили понад 2,8 мільйона цих автомобілів і поки жодна інша модель шведської марки не стала настільки масовою.

До речі, 50-річчя нещодавно відсвяткував і один із конкурентів Volvo 200 серії — Citroen CX, який вирізняється авангардним стилем та нестандартною конструкцією.

Також Фокус розповідав, що виповнилося 100 років найуспішнішому гоночному авто всіх часів та народів, яке виграло понад 2500 перегонів.