Французький авангард: знаменита флагманська модель Citroen святкує 50-річчя (фото)

Виготовлено понад мільйон представницьких Citroen CX. Модель оснастили інноваційною гідропневматичною підвіскою та напівавтоматичною КПП.

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Цьогоріч свій 50-річний ювілей святкує Citroen CX. Флагман французької марки в 70-х та 80-х був наступником знаменитих Citroen DS і Traction Avant та став однією із найбільш нестандартних представницьких моделей свого часу. Його історію розповіли на офіційному сайті Citroen.

Авто вирізняється обтічним дизайном Фото: Citroen

Модель представили 26 серпня 1974 року — акурат через два місяці після злиття Citroen і Peugeot в концерн PSA Group. У межах презентації провели масштабний автопробіг протяжністю 3400 км. А уже в 1975 році модель виграла нагороду "Автомобіль року 1975", випередивши Volkswagen Golf першого покоління, Audi 50, FIAT 131 та Volvo 200 Series.

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Citroen CX був не менш інноваційним, аніж його знамениті попередники. Він зберіг передньопривідне компонування, але двигун розмістили в передньому звисі кузова, що покращило розподіл ваги. Звісно ж, залишилася і фірмова гідропневматична підвіска зі змінним кліренсом.

Подовжений Citroen CX президента Франсуа Міттерана Фото: Citroen

Дизайн седана-фастбека став обтічнішим та соліднішим. Згодом лінійку поповнили універсал Break та подовжений на 25 см варіант Prestige з розкішнішим салоном. Саме Citroen CX Prestige використовували президенти Франції Валері Жискар д’Естен та Франсуа Міттеран. Крім того, для них створили парадну версію в кузові кабріолет.

Незвичний вигляд мав і салон Citroen CX. Автомобіль отримав фірмове односпицеве кермо та авангардну панель приладів у формі півмісяця з барабанними циферблатами. Для моделі пропонували кондиціонер та електросклопідйомники.

Citroen CX вирізнявся незвичним дизайном панелі приладів Фото: Citroen

Для Citroen CX запропонували бензинові двигуни об’ємом 2,0 л (102 к. с.) та 2,4 л (130 к. с.). Із 1976 року для Citroen CX запропонували напівавтоматичну КПП.

Із часом лінійку моторів розширили . Із 1983 року випускали 2,5-літрові турбодизельні версії потужністю 95 та 120 к. с. Через рік випустили заряджений Citroen CX 25 GTI Turbo із 2,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 168 к. с., здатний розвинути 220 км/год.

Заряджений Citroen CX 25 GTI Turbo Фото: Citroen

Саму модель також постійно вдосконалювали. Citroen CX отримав центральний замок, круїз-контроль, ABS, низькопрофільну гуму та оригінальне обладнання на кшталт форсунок омивача в склоочисниках чи електронного щупа для мастила.

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Примітно, що Citroen CX відзначився і в автоспорті. 26 грудня 1975 року три авто відправилися у складний ралі-рейд Абіджан-Ніцца протяжністю 9246 км. Саме він надихнув гонщика Тьєррі Сабіна організувати легендарний марафон "Париж–Дакар".

Універсал Citroen CX Break Фото: Citroen

До речі, в ралі "Париж–Дакар" Citroen CX теж непогано виступав, а ще відзначився в Ралі Марокко, фінському Ралі тисячі озер, грецькому ралі "Акрополіс", марафоні "Лондон-Сідней".

А у 1981 році в Дубаї провели цікаві змагання Citroen CX Celebrity Race, які зібрали 16 кращих гонщиків світу. За кермо CX сіли чемпіони "Формули-1" Джек Бребхем, Філл Хілл та Денні Халм, а також зіркові Керолл Шелбі, Стірлінг Мосс, Дерек Белл, Рой Салвадорі, Ден Гарні.

Виготовлено понад мільйон Citroen CX Фото: Citroen

Citroen CX випускали до 1989 року, а потім на зміну йому прийшла модель ХМ. Усього за 15 років виготовили 1 042 460 седанів та універсалів, що є непоганим показником для флагманської представницької моделі.

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