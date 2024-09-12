Французький авангард: знаменита флагманська модель Citroen святкує 50-річчя (фото)
Виготовлено понад мільйон представницьких Citroen CX. Модель оснастили інноваційною гідропневматичною підвіскою та напівавтоматичною КПП.
Цьогоріч свій 50-річний ювілей святкує Citroen CX. Флагман французької марки в 70-х та 80-х був наступником знаменитих Citroen DS і Traction Avant та став однією із найбільш нестандартних представницьких моделей свого часу. Його історію розповіли на офіційному сайті Citroen.
Модель представили 26 серпня 1974 року — акурат через два місяці після злиття Citroen і Peugeot в концерн PSA Group. У межах презентації провели масштабний автопробіг протяжністю 3400 км. А уже в 1975 році модель виграла нагороду "Автомобіль року 1975", випередивши Volkswagen Golf першого покоління, Audi 50, FIAT 131 та Volvo 200 Series.
Citroen CX був не менш інноваційним, аніж його знамениті попередники. Він зберіг передньопривідне компонування, але двигун розмістили в передньому звисі кузова, що покращило розподіл ваги. Звісно ж, залишилася і фірмова гідропневматична підвіска зі змінним кліренсом.
Дизайн седана-фастбека став обтічнішим та соліднішим. Згодом лінійку поповнили універсал Break та подовжений на 25 см варіант Prestige з розкішнішим салоном. Саме Citroen CX Prestige використовували президенти Франції Валері Жискар д’Естен та Франсуа Міттеран. Крім того, для них створили парадну версію в кузові кабріолет.
Незвичний вигляд мав і салон Citroen CX. Автомобіль отримав фірмове односпицеве кермо та авангардну панель приладів у формі півмісяця з барабанними циферблатами. Для моделі пропонували кондиціонер та електросклопідйомники.
Для Citroen CX запропонували бензинові двигуни об’ємом 2,0 л (102 к. с.) та 2,4 л (130 к. с.). Із 1976 року для Citroen CX запропонували напівавтоматичну КПП.
Із часом лінійку моторів розширили . Із 1983 року випускали 2,5-літрові турбодизельні версії потужністю 95 та 120 к. с. Через рік випустили заряджений Citroen CX 25 GTI Turbo із 2,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 168 к. с., здатний розвинути 220 км/год.
Саму модель також постійно вдосконалювали. Citroen CX отримав центральний замок, круїз-контроль, ABS, низькопрофільну гуму та оригінальне обладнання на кшталт форсунок омивача в склоочисниках чи електронного щупа для мастила.Важливо
Примітно, що Citroen CX відзначився і в автоспорті. 26 грудня 1975 року три авто відправилися у складний ралі-рейд Абіджан-Ніцца протяжністю 9246 км. Саме він надихнув гонщика Тьєррі Сабіна організувати легендарний марафон "Париж–Дакар".
До речі, в ралі "Париж–Дакар" Citroen CX теж непогано виступав, а ще відзначився в Ралі Марокко, фінському Ралі тисячі озер, грецькому ралі "Акрополіс", марафоні "Лондон-Сідней".
А у 1981 році в Дубаї провели цікаві змагання Citroen CX Celebrity Race, які зібрали 16 кращих гонщиків світу. За кермо CX сіли чемпіони "Формули-1" Джек Бребхем, Філл Хілл та Денні Халм, а також зіркові Керолл Шелбі, Стірлінг Мосс, Дерек Белл, Рой Салвадорі, Ден Гарні.
Citroen CX випускали до 1989 року, а потім на зміну йому прийшла модель ХМ. Усього за 15 років виготовили 1 042 460 седанів та універсалів, що є непоганим показником для флагманської представницької моделі.
До речі, Citroen виводить на український ринок найдешевший електромобіль за 347 тис. гривень.
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