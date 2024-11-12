На подарунок доньці: батько 15 років зберігав унікальне авто (фото)

Остання модель французької компанії вийшла з конвеєра ще 1990 року і саме завдяки їй країна змогла "пересісти на колеса" після руйнівних наслідків Другої світової. У результаті дівчина практично не їздила на своєму подарунку.

Батько протягом 15 років зберігав для доньки дуже рідкісний автомобіль із культовим статусом і пробігом лише у 800 з гаком кілометрів. Тепер його вдалося продати за величезну суму, про що йдеться в матеріалі The Sun.

Багато років колишній спортсмен міжнародного класу зберігав транспортний засіб для своєї дитини, щоб піднести його як подарунок на день народження. Мова про французький Citroen 2CV і автомобіль є одним з останніх випущених перед тим, як модель зняли з виробництва в 1990 році.

Коли дівчинці було 6 років, то чоловік вирішив відправити транспортний засіб в англійське графство Сомерсет, де він простояв тривалий час. На 21-й день народження батько підніс червону машину як подарунок.

Батько зберігав рідкісний автомобіль для дочки 15 років, але тепер його виставили на аукціон Фото: BNPS Батько зберігав рідкісний автомобіль для дочки 15 років, але тепер його виставили на аукціон Фото: BNPS

У результаті вийшло так, що дівчина практично не використовувала транспортний засіб і він далі зберігався далеко від доріг, за винятком рідкісних поїздок на короткі відстані. Пробіг становив лише 558 миль (895 км), тому було ухвалено рішення виставити рідкісний автомобіль на аукціон, де його оцінили гідно.

"Citroën 2CV, безсумнівно, є одним із найстійкіших архетипів світової автомобільної культури. Він допоміг французькому робітничому класу пересісти на колеса, що було особливо важливим після руйнівних наслідків Другої світової війни, і забезпечив базовий транспорт, що стало благом для французької економіки як з погляду перевезень, так і з погляду виробництва", — заявив представник Iconic Auctioneers.

Батько зберігав рідкісний автомобіль для дочки 15 років, але тепер його виставили на аукціон Фото: BNPS Батько зберігав рідкісний автомобіль для дочки 15 років, але тепер його виставили на аукціон Фото: BNPS

Французьке виробництво цієї моделі закінчилося 1988 року, а екземпляр, що потрапив на аукціон, зійшов з конвеєра в Португалії 12 червня 1990 року. Через кілька тижнів було випущено ще кілька автомобілів, після чого до виробництва моделі не поверталися.

Після 21-річчя дочка практично не користувалася транспортним засобом, що робить його ще більш рідкісним, завдяки невеликому пробігу. Втрата місця для зберігання змусила виставити автомобіль на продаж. Його продали за 22 500 фунтів стерлінгів (1,2 млн гривень).

"Він (автомобіль. — Ред.) був куплений батьком як подарунок на 21-й день народження його доньки — прекрасний жест, але, можливо, дещо імпульсивний, адже їй тоді було лише шість років! Рідко можна зустріти автомобіль такого віку з одним зареєстрованим власником, тим паче, якщо це модель із таким культовим статусом", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 листопада повідомлялося, що рідкісний спорткар зі США майже 40 років простояв у гаражі. Раритетне купе Mercury Capri є преміальною версією Ford Mustang. Автомобіль оснащений 4,2-літровим V8 і автоматичною КПП.