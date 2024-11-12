На подарок дочери: отец 15 лет хранил уникальное авто (фото)

Последняя модель французской компании вышла с конвейера еще в 1990 году и именно благодаря ней страна смогла "пересесть на колеса" после разрушительных последствий Второй мировой. В результате девушка практически не ездила на своем подарке.

Отец в течение 15 лет хранил для дочери очень редкий автомобиль с культовым статусом и пробегом всего в 800 с лишним километров. Теперь его удалось продать за огромную сумму, о чем говорится в материале The Sun.

Много лет бывший спортсмен международного класса хранил транспортное средство для своего ребенка, чтобы преподнести его в качестве подарка на день рождения. Речь про французский Citroen 2CV и автомобиль является одним из последних выпущенных перед тем, как модель сняли с производства в 1990 году.

Когда девочке было 6 лет, то мужчина решил отправить транспортное средство в английское графство Сомерсет, где оно простояло длительное время. На 21-й день рождения отец преподнес красную машину в качестве подарка.

Отец хранил редкий автомобиль для дочери 15 лет, но теперь его выставили на аукцион Фото: BNPS Отец хранил редкий автомобиль для дочери 15 лет, но теперь его выставили на аукцион Фото: BNPS

В результате вышло так, что девушка практически не использовала транспортное средство и оно дальше хранилось вдали от дорог, за исключением редких поездок на короткие расстояние. Пробег составил всего 558 миль (895 км), поэтому было принято решение выставить редкий автомобиль на аукцион, где его оценили по достоинству.

"Citroën 2CV, несомненно, является одним из самых стойких архетипов мировой автомобильной культуры. Он помог французскому рабочему классу пересесть на колеса, что было особенно важно после разрушительных последствий Второй мировой войны, и обеспечил базовый транспорт, что стало благом для французской экономики как с точки зрения перевозок, так и с точки зрения производства", — заявил представитель Iconic Auctioneers.

Отец хранил редкий автомобиль для дочери 15 лет, но теперь его выставили на аукцион Фото: BNPS Отец хранил редкий автомобиль для дочери 15 лет, но теперь его выставили на аукцион Фото: BNPS

Французское производство этой модели закончилось в 1988 году, а экземпляр, попавший на аукцион, сошел с конвейера в Португалии 12 июня 1990 года. Спустя несколько недель было выпущено еще несколько автомобилей, после чего к производству модели не возвращались.

После 21-летия дочь практически не пользовалась транспортным средством, что делает его еще более редким, благодаря небольшому пробегу. Потеря места для хранения вынудила выставить автомобиль на продажу. Его продали за 22 500 фунтов стерлингов (1,2 млн гривен).

"Он (автомобиль. — Ред.) был куплен отцом в качестве подарка на 21-й день рождения его дочери — прекрасный жест, но, возможно, несколько импульсивный, ведь ей тогда было всего шесть лет! Редко можно встретить автомобиль такого возраста с одним зарегистрированным владельцем, тем более если это модель с таким культовым статусом", — говорится в сообщении.

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