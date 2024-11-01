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В Киеве заметили очень редкий роскошный роскошный Renault Megane (фото)

Renault Megane CC, Renault Megane, кабриолет Renault Megane
Фото: Topcars UA | Renault Megane CC Floride — лимитированная дорогая версия модели

Изготовили всего 2800 купе-кабриолетов Renault Megane CC Floride. Авто отличается дорогой внутренней отделкой и богатой комплектацией.

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В Киеве сфотографировали кабриолет Renault Megane 2011 года в редкой версии Floride. Это один из самых редких и роскошных вариантов в истории модели. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Renault Megane CC Floride, Renault Megane CC, Renault Megane, Renault Megane, кабриолет Renault Megane Fullscreen
Авто предлагали только в кузове купе-кабриолет
Фото: Topcars UA

Купе-кабриолет Renault Megane CC был редкой версией в линейке модели третьего поколения, а Floride — его лимитированная модификация. Всего изготовили всего 2800 таких авто.

"Фишка" Renault Megane CC — складная жесткая крыша. Примечательно, что она прозрачная и тонированная. Вариант Floride отличается специальным бежевым окрасом и особыми колесными дисками.

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Салон отделан двухцветной кожей
Фото: Renault

Салон Renault Megane CC Floride отделан дорогой двухцветной кожей, а рычаг КПП отделали алюминием. Примечательно, что у купе-кабриолета немалый багажник — 211-417 л.

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К тому же, авто богато оснащено — бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, навигация с выдвижным дисплеем, круиз-контроль, парктроник, датчики дождя и света, мощная акустика Arkamys.

Renault Megane Floride, Renault Megane, кабриолет Renault Megane Fullscreen
Изготовили только 2800 Renault Megane CC Floride
Фото: Topcars UA

Этот кабриолет Renault Megane CC Floride оснащен 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 130 л. с. Такой двигатель комплектовался 6-ступенчатой механической КПП.

Кстати, недавно в столице видели очень редкий лимузин Volvo 90-х годов.

Также Фокус рассказывал, что в Киев привезли новейший мощный спорткар BMW.