У Києві помітили дуже рідкісний розкішний Renault Megane (фото)

Виготовили лише 2800 купе-кабріолетів Renault Megane CC Floride. Авто вирізняється дорогим внутрішнім оздобленням та багатою комплектацією.

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У Києві сфотографували кабріолет Renault Megane 2011 року в рідкісній версії Floride. Це один з найрідкісніших та найрозкішніших варіантів у історії моделі. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Купе-кабріолет Renault Megane CC був рідкісною версією в лінійці моделі третього покоління, а Floride – його лімітована модифікація. Усього виготовили лише 2800 таких авто.

"Фішка" Renault Megane CC – складний жорсткий дах. Примітно, що вона прозора і тонована. Варіант Floride вирізняється спеціальним бежевим забарвленням і особливими колісними дисками.

Салон оздоблений двоколірною шкірою Фото: Renault

Салон Renault Megane CC Floride оздоблений дорогою двоколірною шкірою, а важіль КПП оздобили алюмінієм. Примітно, що в купе-кабріолета чималий багажник – 211-417 л.

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До того ж, авто багато оснащене – безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, навігація з висувним дисплеєм, круїз-контроль, парктронік, датчики дощу та світла, потужна акустика Arkamys.

Виготовили тільки 2800 Renault Megane CC Floride Фото: Topcars UA

Цей кабріолет Renault Megane CC Floride оснащений 1,4-літровим бензиновим турбомотором потужністю 130 к. с. Такий двигун комплектували 6-ступінчастою механічною КПП.

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