У Києві помітили дуже рідкісний розкішний Renault Megane (фото)
Виготовили лише 2800 купе-кабріолетів Renault Megane CC Floride. Авто вирізняється дорогим внутрішнім оздобленням та багатою комплектацією.
У Києві сфотографували кабріолет Renault Megane 2011 року в рідкісній версії Floride. Це один з найрідкісніших та найрозкішніших варіантів у історії моделі. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Купе-кабріолет Renault Megane CC був рідкісною версією в лінійці моделі третього покоління, а Floride – його лімітована модифікація. Усього виготовили лише 2800 таких авто.
"Фішка" Renault Megane CC – складний жорсткий дах. Примітно, що вона прозора і тонована. Варіант Floride вирізняється спеціальним бежевим забарвленням і особливими колісними дисками.
Салон Renault Megane CC Floride оздоблений дорогою двоколірною шкірою, а важіль КПП оздобили алюмінієм. Примітно, що в купе-кабріолета чималий багажник – 211-417 л.
До того ж, авто багато оснащене – безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, навігація з висувним дисплеєм, круїз-контроль, парктронік, датчики дощу та світла, потужна акустика Arkamys.
Цей кабріолет Renault Megane CC Floride оснащений 1,4-літровим бензиновим турбомотором потужністю 130 к. с. Такий двигун комплектували 6-ступінчастою механічною КПП.
До речі, нещодавно в столиці бачили дуже рідкісний лімузин Volvo 90-х років.
Також Фокус розповідав, що в Київ привезли новітній потужний спорткар BMW.