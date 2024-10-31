Раритет із 90-х: у Києві помітили унікальний лімузин Volvo (фото)

Виготовили лише 550 лімузинів Volvo 960. Седан подовжили на 80 см і додали третій ряд сидінь, а комплектацію авто суттєво розширили.

Related video

У Києві сфотографували Volvo 960 90-х років у ексклюзивній подовженій версії Executive. В Україні є лише два таких лімузини. Світлини автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Лімузини Volvo 960 створювало шведське кузовне ательє Nilsson і всього збудували приблизно 550 авто всіх модифікацій. В основі конкретно цього авто лежить седан 1990-1994 років випуску.

Volvo 960 розрізали та додали вставку між дверима довжиною приблизно 80 см. Це дозволило встановити в салоні третій ряд сидінь. Зазвичай лімузини Volvo комплектували клімат-контролем, електроприводом крісел, телефоном, телевізором та мінібаром, а салон обшивали шкірою або велюром.

Важливо

Із двигуном V8 і автоматичною КПП: в Україні виявили унікальну "Волгу" ГАЗ-24 (фото)

Переважна більшість Volvo 960 Executive оснащена 2,9-літровою рядною шісткою потужністю 204 к. с. У парі з нею працює 4-ступінчаста автоматична КПП.

Примітно, що ще один такий Volvo 960 Executive у 90-х роках обслуговував урядові делегації у Одеській області і ним користувався Леонід Кучма.

Крім того, в Україні є значно оригінальніша шестидверна версія лімузина Volvo.

Також Фокус писав, що в Києві бачили рідкісного конкурента BMW M3 від Volvo.