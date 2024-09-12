Французский авангард: знаменитая флагманская модель Citroen празднует 50-летие (фото)

Изготовлено более миллиона представительских Citroen CX. Модель оснастили инновационной гидропневматической подвеской и полуавтоматической КПП.

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В этом году свой 50-летний юбилей отмечает Citroen CX. Флагман французской марки в 70-х и 80-х был преемником знаменитых Citroen DS и Traction Avant и стал одной из самых нестандартных представительских моделей своего времени. Его историю рассказали на официальном сайте Citroen.

Авто отличается обтекаемым дизайном Фото: Citroen

Модель представили 26 августа 1974 года — аккурат через два месяца после слияния Citroen и Peugeot в концерн PSA Group. В рамках презентации провели масштабный автопробег протяженностью 3400 км. А уже в 1975 году модель выиграла награду "Автомобиль года 1975", опередив Volkswagen Golf первого поколения, Audi 50, FIAT 131 и Volvo 200 Series.

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Citroen CX был не менее инновационным, чем его знаменитые предшественники. Он сохранил переднеприводную компоновку, но двигатель разместили в переднем свесе кузова, что улучшило распределение веса. Конечно же, осталась и фирменная гидропневматическая подвеска с изменяемым клиренсом.

Удлиненный Citroen CX президента Франсуа Миттерана Фото: Citroen

Дизайн седана-фастбэка стал более обтекаемым и солидным. Впоследствии линейку пополнили универсал Break и удлиненный на 25 см вариант Prestige с более роскошным салоном. Именно Citroen CX Prestige использовали президенты Франции Валери Жискар д'Эстен и Франсуа Миттеран. Кроме того, для них создали парадную версию в кузове кабриолет.

Необычно выглядел и салон Citroen CX. Автомобиль получил фирменный односпицевый руль и авангардную панель приборов в форме полумесяца с барабанными циферблатами. Для модели предлагали кондиционер и электростеклоподъемники.

Citroen CX отличался необычным дизайном панели приборов Фото: Citroen

Для Citroen CX предложили бензиновые двигатели объемом 2,0 л (102 л. с.) и 2,4 л (130 л. с.). С 1976 года для Citroen CX предложили полуавтоматическую КПП.

Со временем линейку моторов расширили. С 1983 года выпускали 2,5-литровые турбодизельные версии мощностью 95 и 120 л. с. Через год выпустили заряженный Citroen CX 25 GTI Turbo с 2,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 168 л. с., способный развить 220 км/ч.

Заряженный Citroen CX 25 GTI Turbo Фото: Citroen

Саму модель также постоянно совершенствовали. Citroen CX получил центральный замок, круиз-контроль, ABS, низкопрофильную резину и оригинальное оборудование вроде форсунок омывателя в стеклоочистителях или электронного щупа для масла.

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Примечательно, что Citroen CX отличился и в автоспорте. 26 декабря 1975 года три авто отправились в сложнейший ралли-рейд Абиджан-Ницца протяженностью 9246 км. Именно он вдохновил гонщика Тьерри Сабина организовать легендарный марафон "Париж-Дакар".

Универсал Citroen CX Break Фото: Citroen

Кстати, в ралли "Париж-Дакар" Citroen CX тоже неплохо выступал, а еще отличился в Ралли Марокко, финском Ралли тысячи озер, греческом ралли "Акрополис", марафоне "Лондон-Сидней".

А в 1981 году в Дубае провели интересные соревнования Citroen CX Celebrity Race, которые собрали 16 лучших гонщиков мира. За руль CX сели чемпионы "Формулы-1" Джек Брэбхэм, Филл Хилл и Дэнни Халм, а также звездные Кэролл Шелби, Стирлинг Мосс, Дерек Белл, Рой Салвадори, Дэн Гарни.

Изготовлено более миллиона Citroen CX Фото: Citroen

Citroen CX выпускали до 1989 года, а затем на смену ему пришла модель ХМ. Всего за 15 лет изготовили 1 042 460 седанов и универсалов, что является неплохим показателем для флагманской представительской модели.

Кстати, Citroen выводит на украинский рынок самый дешевый электромобиль за 347 тыс. гривен.

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