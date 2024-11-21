Гість із 60-х: виявлено рідкісний 58-річний спорткар Chevrolet у новому стані (фото)
Виготовили лише 200 купе Chevrolet Nova L79. Заряджена версія моделі оснащена 350-сильним V8 від Corvette і здатна розігнатися до сотні за 6,9 с.
У США виявили ідеально збережений Chevrolet Nova 1966 року. Купе проїхало усього 3185 км. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Цей Chevrolet Nova мав кількох власників і всі вони дуже мало його експлуатували. Перший господар продав авто, проїхавши усього 315 км.
Другий власник володів Chevrolet Nova до кінця 80-х, але дуже мало їздив на авто: на момент продажу пробіг склав усього 2992 км. Купе Chevrolet Nova чудово збереглося: його кузов, салон та силовий агрегат в ідеальному стані.
Тепер цей Chevrolet Nova продають на eBay. Його оцінили в 99 500 доларів.Важливо
Висока ціна Chevrolet Nova 1966 року обумовлена не лише його станом, але й рідкістю моделі. Це раритетна заряджена версія L79, випущена накладом у 200 авто. Власне, тому авто й не експлуатували.
Chevrolet Nova L79 оснащений 5,3-літровим 350-сильним V8 від Corvette, 4-ступінчастою автоматичною КПП та само блокувальним диференціалом. Крім того, спорткар полегшили, знявши обігрівач, радіо та годинник. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,9 с.
До речі, нещодавно в США виявили рідкісний спорткар Chevrolet Camaro Z28, який 53 роки простояв у гаражі.
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