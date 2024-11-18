Простояв 53 роки в гаражі: виявлено культовий спорткар за $100 000 у новому стані (відео)

Chevrolet Camaro Z28 — рідкісна заряджена версія моделі. Купе 1969 року оснащене потужним 4,9-літровим V8 і здатне розвинути 225 км/год.

У США виявили добре збережений Chevrolet Camaro 1969 року. Автомобіль проїхав усього 6217 км за 55 років. Про нього розповіли у відео на Youtube-канаді Horsepower Depot.

Нинішній власник придбав купе Chevrolet Camaro у 1980 році і з того часу машина стоїть у його гаражі. До того ж, він розповів, що попередній власник не експлуатував авто з 1971 року.

Пробіг авто становить лише 6217 км Фото: скриншот / YouTube

Хоча Chevrolet Camaro не їздив 53 роки, він добре зберігався, адже про нього дбали. Кузов і салон авто в чудовому стані. Машина легко заводиться і без проблем пересувається своїм ходом.

Спортивне авто чудово збереглося Фото: скриншот / YouTube

До того ж, це рідкісна заряджена версія Chevrolet Camaro Z28. По суті, це серійна версія гоночного авто з чемпіонату Trans Am.

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Chevrolet Camaro Z28 1969 року оснащений 4,9-літровим V8, який на папері розвивав 290 к. с., а реально – приблизно 350-400 сил. У парі з ним працювала 4-ступінчаста механічна КПП.

Фото: скриншот / YouTube

Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 6,7 с і розвинути 225 км/год. Крім того, доопрацювали ходову автомобіля та встановили задній спойлер. Зараз середня ціна Chevrolet Camaro Z28 першого покоління сягає $100 000.

До речі, нещодавно на продажу виставли розкішний кабріолет Cadillac 1976 року з пробігом 475 км.

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