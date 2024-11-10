Розкішна капсула часу: виявлено культове американське авто 70-х із пробігом 475 км (відео)

Cadillac Eldorado 1976 року сягає 5,7 м у довжину та оснащений великим 8,2-літровим V8. Розкішне авто отримало клімат-контроль, круїз-контроль та електропривід сидінь.

У США виставили на продаж кабріолет Cadillac Eldorado 1976 року. Знамените розкішне авто оцінили в 58 000 доларів, хоча зазвичай ці авто в 2-2,5 рази дешевші. Про раритет розповіли у відео на Youtube-каналі Competition Cars Myrtle Beach.

Цей Cadillac Eldorado – капсула часу з пробігом усього 475 км. Мало того, нинішній власник розповів, що коли придбав кабріолет кілька років тому, то його пробіг складав лише 124 км. Автомобіль чудово зберігся і виглядає як новий.

Автомобіль сягає 5,7 м у довжину Фото: скриншот / YouTube

Cadillac Eldorado зберігали в гаражі та не експлуатували, адже вважали його колекційним раритетом та планували з часом дорожче перепродати.

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Річ у тім, що в середині 70-х у США запровадили нові стандарти безпеки, через що концерн General Motors перестав випускати кабріолети. Очевидно перший власник вважав Cadillac Eldorado останнім із могікан, проте в середині 80-х кабріолети все ж повернулися на ринок.

Передньопривідне авто оснащене 8,2-літровим V8 Фото: скриншот / YouTube

Розкішний кабріолет Cadillac Eldorado сягає 5,7 м у довжину та оснащений великим 8,2-літровим V8 із впорскуванням пального. Через суворі еконорми потужність цього двигуна була знижена до 215 к. с. Авто оснащене 3-ступінчастою автоматичною КПП і є передньопривідним.

Кабріолет багато укомплектований для свого часу Фото: скриншот / YouTube

Для свого часу Cadillac Eldorado був інноваційним. Його комплектація включає центральний замок, клімат-контроль, круїз-контроль, електропривод сидінь, пневмопідвіску і навіть систему автоматичного управління ближнім і дальнім світлом фар.

До речі, нещодавно у США виявили новіший Cadillac Eldorado 1984 року без пробігу.

Також Фокус розповідав, що капсула часу Honda S2000 пішла з молотка за $102 000.