Люкс із 80-х: виявлено розкішний 40-річний Cadillac без пробігу (відео)

Cadillac Eldorado Biarritz — велике представницьке купе зі шкіряним салоном та електроприводом сидінь. Під капотом авто встановлено 4,1-літровий V8.

У США виявили купе Cadillac Eldorado 1984 року в новому стані. Розкішне авто 40 років простояло в гаражі. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Цей Cadillac Eldorado Biarritz проїхав усього 188 км. Його історія дивна – перший власник придбав авто в 1984 році, поставив його в гараж і забув про нього. Лише недавно про авто згадали і зараз вирішили продати за $59 900.

Розкішне купе чудово збереглося

Купе Cadillac Eldorado Biarritz виглядає, ніби щойно придбане в автосалоні. Кузов і салон в ідеальному стані, а двигун легко заводиться. Ця капсула часу не потребує жодних вкладень.

Салон оздоблений шкірою і деревом

Інтер’єр Cadillac Eldorado оздоблений шкірою та деревом. Авто оснащене інноваційною цифровою панеллю приладів, також є клімат-контроль, круїз-контроль та електропривід сидінь.

Під капотом встановлено 4,1-літровий V8

Під капотом Cadillac Eldorado Biarritz встановлено 4,1-літровий інжекторний V8 потужністю 125 к. с. Із 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до сотні займає 13,8 с, а максимальна швидкість становить 170 км/год.

До речі, нещодавно в покинутому маєтку виявили розкішний седан Cadillac 1960 року.

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