У занедбаному маєтку виявили розкішне американське авто 60-х (відео)

Cadillac DeVille — розкішний повнорозмірний седан із 325-сильним V8 і автоматичною КПП. Модель комплектували кондиціонером, круїз-контролем та електроприводом сидінь.

У США знайшли покинутий седан Cadillac DeVille 1960 року. Розкішне американське авто не один рік іржавіє на території занедбаного маєтку. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Exploring With BigD.

Цей седан Cadillac DeVille знайшли у штаті Коннектикут. Наразі не відомо, чому будинок і машина покинуті. Автомобіль стоїть у напівзруйнованому гаражі, в якому вже немає даху та вікон.

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Судячи зі стану, цей Cadillac DeVille давно покинутий. Його кузов заіржавів, а у салоні суттєво пошкоджене оздоблення. Більшість вікон авто вибиті. Відновити седан доволі важко.

Кузов седана заіржавів Фото: скриншот / YouTube

Cadillac DeVille 1960 року – класична преміальна модель із великими "кілями" на задніх крилах. Розкішний седан сягає 5,7 м завдовжки та понад 2 м завширшки. Для свого часу модель була доволі прогресивною – її комплектували кондиціонером, круїз-контролем, підсилювачем керма та навіть електроприводом сидінь.

У салоні пошкоджене оздоблення Фото: скриншот / YouTube

Cadillac DeVille оснащений 6,4-літровим 325-сильним V8 і 4-ступінчастою автоматичною КПП, а його максимальна швидкість становить 190 км/год.

Між іншим, нещодавно у США виявили покинутий автосалон із десятками машин всередині.

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