В заброшенном имении обнаружили роскошное американское авто 60-х (видео)

Cadillac DeVille — роскошный полноразмерный седан с 325-сильным V8 и автоматической КПП. Модель комплектовалась кондиционером, круиз-контролем и электроприводом сидений.

В США нашли заброшенный седан Cadillac DeVille 1960 года. Роскошное американское авто не один год ржавеет на территории заброшенного поместья. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Exploring With BigD.

Этот седан Cadillac DeVille нашли в штате Коннектикут. Пока не известно, почему дом и машина заброшены. Автомобиль стоит в полуразрушенном гараже, в котором уже нет крыши и окон.

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Судя по состоянию, этот Cadillac DeVille давно заброшен. Его кузов заржавел, а в салоне существенно повреждена отделка. Большинство окон авто выбиты. Восстановить седан довольно трудно.

Кузов седана заржавел Фото: скриншот / YouTube

Cadillac DeVille 1960 года — классическая премиальная модель с большими "килями" на задних крыльях. Роскошный седан достигает 5,7 м в длину и более 2 м в ширину. Для своего времени модель была довольно прогрессивной — ее комплектовали кондиционером, круиз-контролем, усилителем руля и даже электроприводом сидений.

В салоне повреждена отделка Фото: скриншот / YouTube

Cadillac DeVille оснащен 6,4-литровым 325-сильным V8 и 4-ступенчатой автоматической КПП, а его максимальная скорость составляет 190 км/ч.

Между прочим, недавно в США обнаружили заброшенный автосалон с десятками машин внутри.

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