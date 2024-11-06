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Авто

Гість із 2000-х: виявлено культовий американський спорткар у новому стані (фото)

Chevrolet Corvette 2003, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C5
Фото: autoevolution.com | Chevrolet Corvette 2003 року проїхав усього 3600 км

Chevrolet Corvette 50th Anniversary — рідкісна ювілейна версія моделі. Кабріолет оснащений 5,7-літровим 350-сильним V8 та здатен розвинути 275 км/год.

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У США виявили ідеально збережений кабріолет Chevrolet Corvette 2003 року. Спорткар проїхав усього 3600 км. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Chevrolet Corvette C5, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 2003 Fullscreen
Авто належить до лімітованої ювілейної версії
Фото: autoevolution.com

Цей Chevrolet Corvette C5 дуже мало експлуатували. Річ у тім, що це авто в лімітованій версії 50th Anniversary, присвяченій ювілею Corvette. Його навмисно тримали в гаражі, аби пізніше перепродати дорожче.

Chevrolet Corvette 50, Chevrolet Corvette 2003, Chevrolet Corvette C5 Fullscreen
Chevrolet Corvette оснащений 350-сильним V8
Фото: autoevolution.com

Кузов, салон та силовий агрегат Chevrolet Corvette зараз добре збережені. Лакофарбове покриття в ідеальному стані і хіба світле шкіряне оздоблення потребує чищення. Спорткар досі "взутий" у рідні шини. Зараз авто продають за $31 900.

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Кабріолет Chevrolet Corvette C5 оснащений 5,7-літровим V8 потужністю 350 к. с. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 4,6 с та розвинути 275 км/год.

салон Chevrolet Corvette C5, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 2003, Fullscreen
Салон спорткара потребує чищення

Версія 50th Anniversary вирізняється особливим вишневим кольором кузова, новими колісними дисками та двоколірним внутрішнім оздобленням, а її комплектацію поповнили адаптивні амортизатори та проєкція на лобове скло.

До речі, недавно в США виявили ще й капсулу часу Chevrolet Camaro 2002 року.

Також Фокус розповідав, що капсула часу Honda S2000 пішла з молотка за $102 000.