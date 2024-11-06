Гість із 2000-х: виявлено культовий американський спорткар у новому стані (фото)
Chevrolet Corvette 50th Anniversary — рідкісна ювілейна версія моделі. Кабріолет оснащений 5,7-літровим 350-сильним V8 та здатен розвинути 275 км/год.
У США виявили ідеально збережений кабріолет Chevrolet Corvette 2003 року. Спорткар проїхав усього 3600 км. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Цей Chevrolet Corvette C5 дуже мало експлуатували. Річ у тім, що це авто в лімітованій версії 50th Anniversary, присвяченій ювілею Corvette. Його навмисно тримали в гаражі, аби пізніше перепродати дорожче.
Кузов, салон та силовий агрегат Chevrolet Corvette зараз добре збережені. Лакофарбове покриття в ідеальному стані і хіба світле шкіряне оздоблення потребує чищення. Спорткар досі "взутий" у рідні шини. Зараз авто продають за $31 900.Важливо
Кабріолет Chevrolet Corvette C5 оснащений 5,7-літровим V8 потужністю 350 к. с. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 4,6 с та розвинути 275 км/год.
Версія 50th Anniversary вирізняється особливим вишневим кольором кузова, новими колісними дисками та двоколірним внутрішнім оздобленням, а її комплектацію поповнили адаптивні амортизатори та проєкція на лобове скло.
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