Гость из 2000-х: обнаружен культовый американский спорткар в новом состоянии (фото)

Chevrolet Corvette 50th Anniversary — редкая юбилейная версия модели. Кабриолет оснащен 5,7-литровым 350-сильным V8 и способен развить 275 км/ч.

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В США обнаружили идеально сохранившийся кабриолет Chevrolet Corvette 2003 года. Спорткар проехал всего 3600 км. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Авто относится к лимитированной юбилейной версии Фото: autoevolution.com

Этот Chevrolet Corvette C5 очень мало эксплуатировался. Дело в том, что это авто в лимитированной версии 50th Anniversary, посвященной юбилею Corvette. Его намеренно держали в гараже, чтобы позже перепродать дороже.

Chevrolet Corvette оснащен 350-сильным V8 Фото: autoevolution.com

Кузов, салон и силовой агрегат Chevrolet Corvette сейчас хорошо сохранены. Лакокрасочное покрытие в идеальном состоянии и разве что светлая кожаная отделка нуждается в чистке. Спорткар до сих пор "обут" в родные шины. Сейчас авто продают за $31 900.

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Кабриолет Chevrolet Corvette C5 оснащен 5,7-литровым V8 мощностью 350 л. с. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 4,6 с и развить 275 км/ч.

Салон спорткара нуждается в чистке

Версия 50th Anniversary отличается особым вишневым цветом кузова, новыми колесными дисками и двухцветной внутренней отделкой, а ее комплектацию пополнили адаптивные амортизаторы и проекция на лобовое стекло.

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