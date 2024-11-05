На продажу выставлен культовый американский спорткар 2000-х без пробега (фото)

Спорткар Chevrolet Camaro 35th Anniversary — лимитированная прощальная версия модели четвертого поколения. Купе оснащено 325-сильным V8 и автоматической КПП.

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В США обнаружили Chevrolet Camaro 2002 года в новом состоянии. Спортивное авто вообще не эксплуатировалось — это капсула времени. О нем рассказали на eBay, где сейчас купе продается за $44 900.

Спорткар относится к лимитированной версии 35th Anniversary Фото: Ebay

На одометре этого Chevrolet Camaro Z28 SS высвечивается пробег всего 38 км. Установлено, что спорткар только пригнали из автосалона в гараж и там он простоял до прошлого лета.

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Владелец сознательно пошел на этот шаг. Дело в том, что он выбрал купе Chevrolet Camaro 2002 года в лимитированной юбилейной версии 35th Anniversary, чтобы потом перепродать его подороже.

Автомобиль оснащен 325-сильным V8 Фото: Ebay

В 2002 году General Motors объявили о прекращении выпуска Chevrolet Camaro и версия 35th Anniversary стала прощальной. Однако спустя несколько лет культовую модель возродили, поэтому юбилейный спорткар не взлетел в цене.

На одометре авто высвечен пробег 38 км Фото: Ebay

Кузов, салон и силовой агрегат Chevrolet Camaro Z28 SS идеально сохранились. Вариант 35th Anniversary отличается полосами на капоте, особыми 17-дюймовыми дисками и специальным "юбилейным" декором в салоне.

Спорткар прекрасно сохранился Фото: Ebay

Под капотом Chevrolet Camaro Z28 SS 35th Anniversary установлен 5,7-литровый 325-сильный V8. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с и развить 252 км/ч.

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