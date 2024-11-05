На продаж виставлено культовий американський спорткар 2000-х без пробігу (фото)

Спорткар Chevrolet Camaro 35th Anniversary — лімітована прощальна версія моделі четвертого покоління. Купе оснащене 325-сильним V8 та автоматичною КПП.

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У США виявили Chevrolet Camaro 2002 року в новому стані. Спортивне авто взагалі не експлуатувалося — це капсула часу. Про нього розповіли на eBay, де зараз купе продається за $44 900.

Спорткар належить до лімітованої версії 35th Anniversary Фото: Ebay

На одометрі цього Chevrolet Camaro Z28 SS висвічується пробіг всього 38 км. Встановлено, що спорткар лише пригнали із автосалону в гараж і там він простояв до минулого літа.

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Власник свідомо пішов на цей крок. Річ у тім, що він обрав купе Chevrolet Camaro 2002 року в лімітованій ювілейній версії 35th Anniversary, аби потім перепродати його дорожче.

Автомобіль оснащений 325-сильним V8 Фото: Ebay

У 2002 році General Motors оголосили про припинення випуску Chevrolet Camaro і версія 35th Anniversary стала прощальною. Однак через кілька років культову модель відродили, тому ювілейний спорткар не злетів у ціні.

На одометрі авто висвічено пробіг 38 км Фото: Ebay

Кузов, салон та силовий агрегат Chevrolet Camaro Z28 SS ідеально збереглися. Варіант 35th Anniversary вирізняється смугами на капоті, особливими 17-дюймовими дисками та спеціальним "ювілейним" декором у салоні.

Спорткар чудово зберігся Фото: Ebay

Під капотом Chevrolet Camaro Z28 SS 35th Anniversary встановлено 5,7-літровий 325-сильний V8. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 5,5 с і розвинути 252 км/год.

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