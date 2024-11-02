Подорожала в 3 раза: старая 15-летняя Honda ушла с молотка за $102 000 (фото)
Honda S2000 CR — редкая версия модели с обвесом, антикрылом и спортивными сиденьями. Кабриолет оснащен высокооборотным 2,2-литровым мотором на 237 сил.
В США на аукционе Bring a Trailer продали культовую Honda S2000 2009 года. За кабриолет отдали 102 000 долларов, хотя новым он стоил $37 000. Об автомобиле рассказали на сайте аукциона.
Цена Honda S2000 подскочила почти в три раза из-за того, что это капсула времени. За 15 лет спорткар проехал всего 1600 км и выглядит как новый. Авто почти не эксплуатировалось и хранилось в гараже.
Кузов, салон и двигатель Honda S2000 в отличном состоянии. Также сохранена вся документация на автомобиль.Важно
К тому же, это редкая версия Honda S2000 CR с обвесом, задним антикрылом и 17-дюймовыми дисками. К тому же, установили жесткую съемную крышу вместо мягкой.
Салон Honda S2000 CR отделан алькантарой, а еще установлены ковшеобразные спортивные кресла. Оснащение включает кондиционер, CD-плеер и ксеноновые фары.
Honda S2000 CR оснащен 2,2-литровой высокооборотной четверкой мощностью 237 л.с. при 7800 об/мин. В паре с ней работает 6-ступенчатая механическая КПП. Кроме того, спорткар получил самоблокирующийся дифференциал.
Кстати, недавно на аукцион выставили самое старое гоночное авто в мире. Ему 126 лет.
Также Фокус писал, что на продажу выставили самую первую Dacia в новом состоянии.