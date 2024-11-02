Подорожала в 3 раза: старая 15-летняя Honda ушла с молотка за $102 000 (фото)

Honda S2000 CR — редкая версия модели с обвесом, антикрылом и спортивными сиденьями. Кабриолет оснащен высокооборотным 2,2-литровым мотором на 237 сил.

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В США на аукционе Bring a Trailer продали культовую Honda S2000 2009 года. За кабриолет отдали 102 000 долларов, хотя новым он стоил $37 000. Об автомобиле рассказали на сайте аукциона.

Спорткар проехал всего 1600 км Фото: Bring a Trailer

Цена Honda S2000 подскочила почти в три раза из-за того, что это капсула времени. За 15 лет спорткар проехал всего 1600 км и выглядит как новый. Авто почти не эксплуатировалось и хранилось в гараже.

Автомобиль прекрасно сохранился Фото: Bring a Trailer

Кузов, салон и двигатель Honda S2000 в отличном состоянии. Также сохранена вся документация на автомобиль.

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К тому же, это редкая версия Honda S2000 CR с обвесом, задним антикрылом и 17-дюймовыми дисками. К тому же, установили жесткую съемную крышу вместо мягкой.

В салоне установлены спортивные сиденья Фото: Bring a Trailer

Салон Honda S2000 CR отделан алькантарой, а еще установлены ковшеобразные спортивные кресла. Оснащение включает кондиционер, CD-плеер и ксеноновые фары.

2,2-литровый двигатель развивает 237 л.с. при 7800 об/мин Фото: Bring a Trailer

Honda S2000 CR оснащен 2,2-литровой высокооборотной четверкой мощностью 237 л.с. при 7800 об/мин. В паре с ней работает 6-ступенчатая механическая КПП. Кроме того, спорткар получил самоблокирующийся дифференциал.

Кстати, недавно на аукцион выставили самое старое гоночное авто в мире. Ему 126 лет.

Также Фокус писал, что на продажу выставили самую первую Dacia в новом состоянии.