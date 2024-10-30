На продажу выставили самое старое гоночное авто в мире (фото)
Panhard-Levassor Type B1 M4E создали для гонки Париж-Амстердам-Париж в 1898 году. Его 8-сильный мотор позволяет развивать скорость более 40 км/ч.
В Лондоне продается уникальный Panhard-Levassor Type B1 1898 года. За винтажное авто планируют получить 1 375 000 фунтов стерлингов ($1,79 миллиона). Об этом сообщается на сайте аукционного дома RM Sotheby's, который продает авто.
Высокая цена Panhard-Levassor Type B1 M4E Voiture de Course (именно такое полное название модели) обусловлена не только ее возрастом. Это самое старое гоночное авто в мире, которое сохранилось до наших дней.
Для гонки Париж-Амстердам-Париж 1898 года изготовили всего семь гоночных Panhard-Levassor Type B1 M4E. Один из них выиграл соревнования, проехав дистанцию за 33 часа 4 минуты и 34 секунды со средней скоростью 43,3 км/ч.
Для своего времени Panhard-Levassor Type B1 M4E был довольно прогрессивным. Авто оснащено 2,1-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем и алюминиевой коробкой передач.Важно
После гонки авто некоторое время хранили на фабрике Panhard-Levassor, ведь не хотели раскрывать его секреты. Позже авто неоднократно меняло владельцев — хранилось в частных коллекциях и экспонировалось в нескольких музеях.
В 90-х годах Panhard-Levassor Type B1 прошел полную реставрацию, после чего несколько раз участвовал в пробеге ретроавто Лондон-Брайтон.
Кстати, недавно на продажу выставили знаменитую раллийную Subaru Impreza 90-х годов.
Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет победный болид Михаэля Шумахера.