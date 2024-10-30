На продажу выставили самое старое гоночное авто в мире (фото)

Panhard-Levassor Type B1 M4E создали для гонки Париж-Амстердам-Париж в 1898 году. Его 8-сильный мотор позволяет развивать скорость более 40 км/ч.

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В Лондоне продается уникальный Panhard-Levassor Type B1 1898 года. За винтажное авто планируют получить 1 375 000 фунтов стерлингов ($1,79 миллиона). Об этом сообщается на сайте аукционного дома RM Sotheby's, который продает авто.

Авто создали для гонки Париж-Амстердам-Париж Фото: RM Sotheby's

Высокая цена Panhard-Levassor Type B1 M4E Voiture de Course (именно такое полное название модели) обусловлена не только ее возрастом. Это самое старое гоночное авто в мире, которое сохранилось до наших дней.

Для гонки Париж-Амстердам-Париж 1898 года изготовили всего семь гоночных Panhard-Levassor Type B1 M4E. Один из них выиграл соревнования, проехав дистанцию за 33 часа 4 минуты и 34 секунды со средней скоростью 43,3 км/ч.

Автомобиль прошел регистрацию Фото: RM Sotheby's

Для своего времени Panhard-Levassor Type B1 M4E был довольно прогрессивным. Авто оснащено 2,1-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем и алюминиевой коробкой передач.

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После гонки авто некоторое время хранили на фабрике Panhard-Levassor, ведь не хотели раскрывать его секреты. Позже авто неоднократно меняло владельцев — хранилось в частных коллекциях и экспонировалось в нескольких музеях.

2,1-литровый мотор развивает 8 сил Фото: RM Sotheby's

В 90-х годах Panhard-Levassor Type B1 прошел полную реставрацию, после чего несколько раз участвовал в пробеге ретроавто Лондон-Брайтон.

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